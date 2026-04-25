تلاش بیوقفه برای استمرار آموزش، با کیفیت مطلوب ادامه دارد
معاون آموزش ابتدایی ناحیه سه شیراز گفت: در ایام پرتنش جنگ، با اتخاذ رویکردی مسئولانه و تلاش مضاعف، توانسته ایم روند آموزش را با کیفیت مطلوب و با در اولویت قرار دادن امنیت و سلامت دانشآموزان ادامه دعیم.
به گزارش ایلنا، خلیل زارع گفت: آموزش ابتدایی ناحیه سه شیراز در راستای تحقق اهداف آموزشی و تربیتی، اقدامات زیادی را در دستور کار قرار داده است که بازدیدهای مستمر و میدانی از مدارس سطح ناحیه با هدف نظارت بر فرآیندهای آموزشی و اطمینان از رعایت دستورالعملهای امنیتی، از جمله اولویتهای این معاونت بوده است. در این بازدیدها، بر تعامل مؤثر عوامل آموزشی با دانشآموزان، اولیاء و همچنین اجرای صحیح برنامههای درسی تأکید شده است.
معاون آموزش ابتدایی ناحیه سه شیراز ادامه داد: نظارت دقیق بر عملکرد معلمان و مدیران مدارس نیز در مرکز توجه معاونت آموزش ابتدایی ناحیه قرار داشته است. بر این اساس، با برگزاری جلسات توجیهی و ارائه راهنماییهای لازم، تلاش شده است تا عوامل آموزشی در مواجهه با چالشهای پیشرو، از حمایت کافی برخوردار باشند و بتوانند محیطی امن و پویا برای یادگیری دانشآموزان فراهم آورند.
زارع یکی از اقدامات شاخص این دوره، را اجرای قرارهای آموزشی عنوان کرد و گفت: این برنامه که با هدف جبران عقبماندگیهای احتمالی و با رضایت اولیاء دانشآموزان صورت گرفته، شامل برگزاری کلاسها در محیطهای امن، رفع اشکال در منزل دانشآموزان از سوی معلمان و همچنین برگزاری کلاسهای تقویتی با رویکردی حمایتی است.
وی گفت: معاونت آموزش ابتدایی ناحیه سه، با تکیه بر تلاش جمعی کارکنان اداری، آموزشی و همکاری ارزشمند اولیاء دانشآموزان، متعهد به ادامه مسیر خدمترسانی آموزشی با نهایت دقت و مسئولیتپذیری است و با آغاز سال جدید، این حوزه ضمن جمعبندی تجربیات گذشته، برنامهریزی جامعی برای ارتقاء کیفیت آموزش، توسعه مهارتهای معلمان و تقویت زیرساختهای لازم برای ارائه آموزش پایدار و کیفی در هر شرایطی را در دستور کار دارد.