به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشه فروش، با اشاره به فعالیت سامانه ناپایدار بارشی از امروز تا روز سه‌شنبه در سطح استان، اظهار کرد: طبق پیش‌بینی‌های هواشناسی، بارش‌های رگباری، تگرگ، وزش باد شدید و رعد و برق تمامی مناطق استان به‌ویژه نیمه غربی را فرا می‌گیرد.

وی از فعال‌سازی ۳۴۵ تیم امدادی و عملیاتی در سطح استان برای مقابله با حوادث احتمالی خبر داد و افزود: با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها و به‌منظور کاهش خطر، تمامی دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان در وضعیت آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در ادامه به وضعیت نگران‌کننده منابع آبی استان اشاره کرد و گفت: علیرغم هشدارهای سیلاب، آمارهای زراعی نشان‌دهنده تداوم بحران خشکسالی است؛ به‌طوری که از ابتدای مهرماه سال گذشته تاکنون، میانگین بارش‌های استان تنها ۱۴۹ میلی‌متر بوده که نسبت به بلندمدت ۱۳ درصد کاهش یافته است.

شیشه فروش تصریح کرد: در حال حاضر ۹۸ درصد از مساحت استان تحت تأثیر کم‌آبی و خشکسالی قرار دارد و حجم ذخیره سد زاینده‌رود با رسیدن به ۴۰۳ میلیون مترمکعب، نسبت به میانگین بلندمدت ۵۳ درصد کاهش یافته است؛ به عبارتی در حال حاضر تنها ۳۳ درصد از ظرفیت این سد پر است.

وی به ابلاغ دستورالعمل‌های ایمنی به فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: بازگشایی فوری مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی، تخلیه رسوب از دهانه پل‌ها، تقویت سیل‌بندها و آزادسازی هرگونه تصرف در مسیر رودخانه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

شیشه فروش تأکید کرد: دستگاه‌های خدماتی از جمله شرکت‌های آب، برق، گاز، راهداری، هلال‌احمر و اورژانس موظف به تقویت نیروهای عملیاتی برای پیشگیری از آب‌گرفتگی معابر، زیرگذرها و جاده‌ها شده‌اند. همچنین تیم‌های جمعیت هلال‌احمر جهت اسکان اضطراری مسافران و تأمین اقلام ضروری در جاده‌ها تجهیز شده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با هشدار جدی به شهروندان و عشایر مستقر در مناطق غربی و جنوبی، خاطرنشان کرد: توقف، تردد و استقرار در حاشیه رودخانه‌های فصلی و مسیل‌ها به‌هیچ‌عنوان مجاز نیست.

وی در پایان از کوهنوردان خواست از صعود به ارتفاعات در این ایام خودداری کنند و تأکید کرد: در صورت ضرورت، تخلیه اضطراری روستاهای در معرض خطر سیلاب انجام خواهد شد و انتظار می‌رود مردم به توصیه‌های ایمنی و هشدارهای پلیس راه و نیروهای امدادی توجه جدی داشته باشند.

