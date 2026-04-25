مدیرکل امور ایثارگران قوه قضاییه:

دشمن در برابر مقاومت مردم به بن‌بست رسیده است

مدیرکل امور ایثارگران قوه قضاییه با تعدادی از جانبازان حمله هوایی دشمن به دادگستری شهرستان لارستان دیدار و گفتگو کرد و از نزدیک در جریان روند درمان آنان قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، بهروز حسنی در جریان سفر به شهرستان لارستان و پس از شرکت در مراسم چهلمین روز شهدای حمله هوایی به دادگستری لارستان با جانبازان و مجروحان این حادثه نیز دیدار کرد.

 وی در حاشیه این دیدارها  گفت: پایداری جمهوری اسلامی ایران در مقابل استکبار مرهون خون پاک شهدا و صبر استقامت جانبازان عزیز است

مدیر کل امور ایثارگران قوه قضاییه همچنین از نزدیک ساختمان بمباران شده دادگستری لارستان را  مورد‌ بازدید قرار داد و در جریان اقدامات انجام شده پس از وقوع حمله قرار گرفت.

 حجت‌الاسلام والمسلمین محمد امین غفاری کفیل دادگستری لارستان نیز گفت: شهادت قاضی شهید دکتر احسان باقری در سال گذشته و سپس شهادت جمعی از قضات، کارکنان، وکلا، کارشناسان و مراجعان در دادگستری لار گواهی بر حقانیت مسیر خدمت در دستگاه قضایی عنوان کرد.

