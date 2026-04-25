یک مقام انتظامی خبرداد؛
پایان کار عربدهکشی اوباش در عباس آباد/ تبهکار مسلح با ضرب گلوله زمینگیر شد
فرمانده انتظامی شهرستان عباسآباد از دستگیری یکی از اراذل و اوباش سابقهدار که با انسداد جاده و ضرب و شتم مسافران باعث ایجاد رعب و وحشت شده بود، خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ "نیما تقوی" در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر حضور یکی از اراذل و اوباش در محور عباس اباد به کلاردشت که با مسدود کردن مسیر خودروها، اقدام به ضرب و شتم مسافران و ایجاد ناامنی کرده بود، بلافاصله تیمهای عملیاتی پلیس به محل اعزام شدند.
وی افزود: متهم که غرق در غرور و با تکیه بر سلاح سرد، نه تنها به دستورات مقتدرانه پلیس توجهی نکرد، بلکه با وقاحت تمام به سمت مامورین حملهور شد. در این راستا، مامورین جانبرکف انتظامی با رعایت کامل قانون بکارگیری سلاح و پس از شلیک تیرهای اخطار، جهت مهار این فرد شرور اقدام به تیراندازی کردند که منجر به مجروح شدن و زمینگیر شدن وی شد.
سرهنگ تقوی با تاکید بر اینکه امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است، خاطرنشان کرد: پلیس در برخورد با مخلان نظم و امنیت، سر سوزنی عقبنشینی نخواهد کرد و کسانی که بخواهند با عربدهکشی و گردنکشی آرامش خانوادهها را به مخاطره بیندازند، با پاسخ قاطع و پشیمانکننده فرزندان ملت در فراجا روبرو خواهند شد.