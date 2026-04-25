دستگیری قاتل فراری در نوشهر در کمتر از ۴ ساعت

به گزارش ایلنا، سرهنگ کارآگاه "سامع خورشاد" با اعلام این خبر، بیان داشت: در پی اعلام وقوع یک فقره چاقو کشی در شهر نوشهر و انتقال مجروح به بیمارستان، بلافاصله ماموران پلیس آگاهی و انتظامی به محل حادثه و بیمارستان اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران پلیس در محل حادثه و بیمارستان بررسی ها و تحقیقات اولیه مشخص شد مقتول به علت شدت جراحات ناشی از ضربات چاقو در بیمارستان فوت کرد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مازندران تصریح کرد: با اقدامات فنی و پلیسی تیم ویژه کارشناسان پلیس آگاهی، مخفیگاه متهم شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه در کمتر از ۴ ساعت دستگیر شد.

سرهنگ خورشاد در پایان خاطرنشان کرد: متهم که دارای سوابق متعدد کیفری بود در تحقیقات پلیسی به جرم خود مبنی بر قتل اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده قضایی با قرار موقت صادره روانه زندان شد.

