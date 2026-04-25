مدیرکل صمت فارس خبرداد؛
۷۴۰۰ بازرسی از واحدهای اقتصادی فارس طی جنگ رمضان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت: طی ایام جنگ رمضان، بیش از ۷۴۰۰ بازرسی در بخشهای تولید، توزیع و خدمات انجام شده که نتیجه آن تشکیل ۱۲۷۷ پرونده تخلف صنفی به ارزش بیش از ۶۱۵ میلیارد ریال و ارسال آنها به تعزیرات حکومتی بوده است.
وی با اشاره به جزئیات عملکرد نظارتی افزود: بخش عمده بازرسیها مربوط به واحدهای خردهفروشی با سهم ۳۰ درصد بوده است. همچنین واحدهای توزیعی با ۲۸ درصد، انبارها و عمدهفروشیها با ۲۰ درصد و واحدهای تولیدی با ۱۳ درصد در ردههای بعدی قرار دارند.
مدیرکل صمت فارس مهمترین پروندههای تشکیلشده را کشف ۱۵ انبار داری تخلف عنوان کرد که تکالیف قانونی خود را در سامانه جامع انبارها انجام نداده و ارزش تخلف آنها بیش از ۴۵ میلیارد ریال بوده است. به گفته وی، همچنین سه انبار احتکار شامل آهنآلات، لاستیک خودرو و لوبیا به ارزش بیش از ۴۳۱ میلیارد ریال شناسایی شده است.
مجرب افزود: در این دوره، شش واحد نانوایی به دلیل عرضه آرد خارج از شبکه و یک انبار مواد پلاستیکی به دلیل عرضه خارج از شبکه پلیاتیلن نیز شناسایی و پرونده آنها با ارزش تخلف بیش از ۱۰۳ میلیارد ریال تشکیل شده است.
وی با تأکید بر اینکه اولویت نظارتها در این ایام جلوگیری از احتکار، گرانفروشی و کمفروشی اقلام اساسی بوده، بیان کرد: نظارت ویژهای بر مواد اولیه واحدهای تولیدی، انبارها، لوازم خانگی و مصالح ساختمانی صورت گرفته است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس در پایان با اشاره به استمرار برنامههای نظارتی در طول سال گفت: هدف ما حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ایجاد تعادل در بازار است و بدیهی است که با هرگونه تخلف صنفی، برخورد قانونی و قاطع انجام خواهد شد.