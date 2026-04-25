بازسازی ۲۲ مدرسه آسیب دیده در جنگ تحمیلی اخیر در فارس

به گزارش ایلنا، محسن کلاری اظهار کرد: در طول جنگ تحمیلی ۴۰ روزه اخیرودر حملات وحشیانه دشمن صهیونی آمریکایی به کشورمان ۲۶ مدرسه و یک پردیس دانشگاه فرهنگیان در فارس دچار خساراتی شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: از این آمار ۲۲ مدرسه کمتر از بیست درصد و ۴ مدرسه نیز بالای بیست درصد دچار خسارت شدند.

کلاری تصریح کرد: بر اساس مصوبات وزارت متبوع، بازسازی مدارس آسیب دیده کمتر از بیست درصد بر عهده ادارات کل آموزش و پرورش و بالای بیست درصد نیز بر عهده ادارات کل نوسازی مدارس استانها است.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع و جلوگیری ازاختلال در فرآیند تعلیم و تربیت در همین زمان کم توانستیم با همکاری گروه های جهادی ۲۲ مدرسه آسیب دیده را تعمیر و به چرخه تعلیم و تربیت بازگردانیم.

کلاری بااشاره به اینکه این مدارس اغلب در شیراز و لامرد قرار دارند اضافه کرد: تعمیرات مدارس مذکور به همت قرارگاه جهادی آموزش و پرورش و مشارکت گروه های جهادی انجام و به اتمام رسیده است.