مدیرکل آموزش و پرورش استان خبرداد؛

بازسازی ۲۲ مدرسه آسیب دیده در جنگ تحمیلی اخیر در فارس

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت:با همکاری گروه های جهادی استان موفق شدیم در کمترین زمان ممکن تعداد ۲۲ مدرسه آسیب دیده استان در جنگ تحمیلی اخیر را تعمیر و بازسازی وبه چرخه تعلیم و تربیت بازگردانیم.

بازسازی ۲۲ مدرسه آسیب دیده در جنگ تحمیلی اخیر در فارسبه گزارش ایلنا، محسن کلاری اظهار کرد: در طول جنگ تحمیلی ۴۰ روزه اخیرودر حملات وحشیانه دشمن صهیونی آمریکایی به کشورمان ۲۶ مدرسه و یک پردیس دانشگاه فرهنگیان در فارس دچار خساراتی شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: از این آمار ۲۲ مدرسه کمتر از بیست درصد و ۴ مدرسه نیز بالای بیست درصد دچار خسارت شدند.

کلاری تصریح کرد: بر اساس مصوبات وزارت متبوع، بازسازی مدارس آسیب دیده کمتر از بیست درصد بر عهده ادارات کل آموزش و پرورش و بالای بیست درصد نیز بر عهده ادارات کل نوسازی مدارس استانها است.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع و جلوگیری ازاختلال در فرآیند تعلیم و تربیت در همین زمان کم توانستیم با همکاری گروه های جهادی ۲۲ مدرسه آسیب دیده را تعمیر و به چرخه تعلیم و تربیت بازگردانیم.

کلاری بااشاره به اینکه این مدارس اغلب در شیراز و لامرد قرار دارند اضافه کرد: تعمیرات مدارس مذکور به همت قرارگاه جهادی آموزش و پرورش و مشارکت گروه های جهادی انجام و به اتمام رسیده است.

