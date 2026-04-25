مدیرکل بنیاد مسکن فارس مطرح کرد؛
چالش تأمین زمین گره اجرای طرح مسکن محرومان در جهرم
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس از بروز موانع جدی در مسیر تأمین زمین دولتی برای اجرای طرح «مسکن محرومان» در شهرستان جهرم خبر داد و خواستار ورود فوری مسئولان برای رفع این مشکل شد.
به گزارش ایلنا، سید علینقی طبیب لقمان در نشست با مدیر و کارکنان بنیاد مسکن جهرم با تأکید بر اینکه تأمین مسکن برای محرومان اولویت اصلی این نهاد است، اظهار داشت: رفع موانع اجرایی پروژههای مرتبط با اقشار ضعیف باید بهصورت جدی در دستور کار همه دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
وی با اشاره به نقش بنیاد مسکن در حوزه توسعه روستایی، بازسازی و مقاومسازی واحدهای مسکونی افزود: این نهاد علاوه بر ساماندهی سکونتگاههای روستایی، مسئولیت مهمی در تأمین زمین مناسب برای ساخت مسکن محرومان بر عهده دارد و در صورت نبود همکاری سایر دستگاهها، تحقق این مأموریت با دشواری همراه خواهد شد.
مدیرکل بنیاد مسکن فارس ضمن قدردانی از عملکرد کارکنان بنیاد جهرم تصریح کرد: تحقق اهداف طرحهای مسکن محرومان بدون همراهی دستگاههای متولی واگذاری زمین ممکن نیست و در این زمینه، تصمیمگیری فوری در سطح شهرستان ضروری است.
ارزیابی سریع خسارات و پیشرفت قابل توجه در بازسازیها
لقمانی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات بنیاد مسکن در رسیدگی به خسارتدیدگان اشاره کرد و گفت: نخستین اولویت در این حوزه، ارزیابی دقیق خسارات فیزیکی و ریالی است که خوشبختانه با آمادگی تیمهای ارزیاب، این فرآیند در کوتاهترین زمان انجام شد.
به گفته وی، از مجموع ۳۴۱ واحد آسیبدیده، ۳۱۳ واحد مسکونی و ۱۹ واحد تجاری نیازمند تعمیر بودهاند که تاکنون حدود ۹۰ درصد تعمیرات در شهرستانهای لار، لامرد و جهرم به اتمام رسیده است. همچنین ۳۳ متقاضی برای دریافت وام ودیعه ۵۰۰ میلیون تومانی به بانکهای عامل معرفی شدهاند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس با اشاره به گستره خدمات این نهاد در استان بیان کرد: بنیاد مسکن با ۳۷ شعبه فعال، خدماترسانی به اقشار مختلف بهویژه نیازمندان را دنبال میکند و هماکنون عملیات ساخت ۱۲ هزار واحد مسکونی در روستاهای استان آغاز شده است.
سال پربار بنیاد مسکن جهرم در توسعه روستایی
در ادامه این نشست، احمد دلشاد مدیر بنیاد مسکن شهرستان جهرم نیز با ارائه گزارشی از عملکرد سال ۱۴۰۴ گفت: سال گذشته برای این مجموعه، سالی پربار در مسیر تحقق اهداف محرومیتزدایی و توسعه روستایی بود.
وی با اشاره به اجرای طرحهای عمرانی در روستاها افزود: در حوزه بهسازی و عمران روستایی، پروژههایی با اعتباری بالغ بر ۲۲۲ میلیارد و ۵۷۲ میلیون ریال اجرا شد که شامل احداث پارک، بهسازی محیط روستاها و آسفالت معابر بوده است.
دلشاد همچنین از اجرای ۱۲ هزار مترمربع آسفالت در سه روستای شهرستان خبر داد و گفت: این اقدامات نقش مؤثری در تسهیل رفتوآمد و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان داشته است.