به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید پورعلی روز شنبه پنجم اردیبهشت ماه در ویژه برنامه گرامیداشت هفته هنر انقلاب در محل حوزه هنری لرستان، با اشاره به سالروز شهادت سید مرتضی آوینی سید اهل قلم و روز گرامیداشت هنر انقلاب اظهارداشت: هر هنرمندی باید این سوال را از خودش بپرسد که هنر در این سرزمین چه وظایفی برعهده دارد، آیا هنر باید زیبا و سرگرم‌کننده باشد یا فانوسی در راه تاریکی جامعه باشد.

وی ادامه‌ داد: هنرمند فانوس حقیقت، صداقت و رنج جامعه است و وقتی درباره هنر انقلاب صحبت می‌شود نام شهید آوینی متبلور می‌گردد زیرا به ما آموخت که اگر از حقیقت جدا شویم، هنرمان هرچند زیبا باشد، آئینه تحریف خواهد بود نه حقیقت.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان بیان کرد: کاری که شهید آوینی پس از فرارو نشیب‌های مسیر هنری از روشنفکری‌های چپ گرفته تا محیط‌های گالری‌گونه و هنرهای سانتیمانتال انجام داد، بیرون کشیدن هنر از قاب‌های بی‌خطر و سرگرم‌کننده بود و آن را به میدان زندگی و مسولیت‌پذیری کشاند تا رنج واقعی جامعه را با امید همراه کند.

پورعلی با اشاره به اینکه یکی از بهترین عرصه‌هایی که شهید آوینی در آن درخشید و به سید شهیدان اهل قلم تبدیل شد، همراهی و همگامی با هنر انقلاب بود، گفت: روایتگری‌های شهید آوینی در دوران جنگ تحمیلی و ایجاد مفهوم روایت‌گری در دورانی که جنگ ترکیبی مطرح نبود، باعث شد که پیشانی اثر خود را «روایت فتح» بنامد در حالیکه مفهوم روایت در این دوران بر سر زبان‌ها افتاده است.

وی تاکید کرد: شهید آوینی در حقیقت ایمان، شهود و واقعیت زیسته را باهم پیوند داد و زبان هنر را به زبان مردم، نزدیک کرد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با بیان اینکه رسالت واقعی هنرمند، روایت‌گری درد و امید در جامعه است، اظهارداشت: امروز نیز چهره‌ای مانند «محسن چاوشی» کمی متفاوت‌تر، روایت‌گر این هنر در کشور از نسل جوان است.

پورعلی گفت: آثار چاوشی بویژه «علاج و حسبی الله» در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان تولید و منتشر شد که نشان می‌دهد او فقط یک خواننده نیست بلکه در این آثار عمق اعتقادات دینی، وطنی و ملی خود را نمایان کرده و راوی مسیر رشد و جستجوی معنایی یک نسل می‌باشد.

وی یادآور شد: چاوشی حتی در مقاطعی از سیاست‌های فرهنگی زخم خورده که سنتوری و جبران نمونه‌هایی از این موارد است ولی این صدای زخمی، خط دار و معترض، امروز صدایی هویت ساز و معناجوست و قلب‌های ما را با صدای خودش در دفاع از وطن محکم‌تر کرد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان تأکیدکرد: چاوشی هم درد بی‌خانمانی، اضطراب و رنج را در دوران جنگ از جامعه می‌بیند ولی آن را به موسیقی و ترانه تبدیل کرده و به راهی برای التیام جامعه هم رهنمون می‌کند آنجا که مثلاً می‌گوید: لعنت به آنکه خواسته به شمر کمک کند.

پورعلی در بخش دیگری از با اشاره به اینکه لرستان نیز یک قطب بزرگ فرهنگی و هنری در کشور است، خاطرنشان کرد: این سرزمین نیز همیشه روایت‌گر صداها و هنرهای اصیلی است که تا همیشه به آن افتخار می‌کنیم و باید همه هنرمندان از خود بپرسند که می‌خواهند در مسیر هنر بی‌دغدغه و بی‌تعهد باشند یا در خیمه هنر آوینی قرار بگیرند.

پورعلی گفت: هنر انقلاب، هنری است که می‌بیند، می‌فهمد و می‌سازد و در نهایت امید می‌دهد و در اوج زیبایی، مملو از حقیقت است و از وطن و هویت ما سخن می‌گوید.

