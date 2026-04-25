به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است که به علت انجام تعمیرات خطوط گازرسانی، جریان گاز در محدوده شهرک جهاد، شهرک نصر و شهرک پرواز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ از ساعت ۱۰ الی ۱۶ قطع یا با افت فشار مواجه می‌گردد.

در اطلاعیه دیگری از شرکت گاز آمده است که به علت انجام تعمیرات خطوط گازرسانی، احتمال قطع جریان گاز در روستاهای محور سمنگان شامل روستای آهنگران، گاوکل‌علیا، سمنگان‌علیا، سردارآباد، چغاگلان، محمودآباد زرداب، شیخی‌آباد علیا و سفلی، بدریان، حسبن‌آباد، قشلاق صیدناصر و سفیدچقا شهرستان صحنه در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ از ساعت ۱۳ الی ۱۸ وجود دارد.

همچنین محتمل است در این ساعات روستاهای محور چمچمال با افت فشار گاز مواجه گردند.

شرکت گاز استان کرمانشاه ضمن قدردانی از صبوری و همراهی مشترکین محترم این مناطق، درخواست دارد که از هرگونه دستکاری رگولاتورهای گاز اکیداً خودداری شود.

به گزارش ایلنا، استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت، ۷۴۷ هزار مشترک گاز دارد. شبکه گازرسانی در استان حدود ۱۳ هزار کیلومتر با ۳۱۵ هزار علمک است.

ضریب نفوذ گاز در مناطق شهری ۱۰۰ درصد، مناطق روستایی ۹۸ درصد و ضریب نفوذ گاز در کل استان ۹۹.۶ دهم درصد است.

اکنون ساکنان ۳۴ شهر و ۲ هزار و ۳۲۲ روستای استان کرمانشاه از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند هستند.

انتهای پیام/