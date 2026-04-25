پرداخت۱۸۰۰ میلیارد تومان کمک معیشت به مددجویان گلستانی

به گزارش ایلنا از گلستان، عیسی بابائی گفت: در سال ۱۴۰۴، هزار و هشتصد میلیارد و ۲۴۴میلیون تومان کمک معیشت برای۸۷ هزار و۹۷۲خانوارتحت حمایت این نهاد، پرداخت شده است. کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت بهبود و کمک به وضعیت اقتصادی خانواده و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و به جهت حفظ‌شان و کرامت و ارزشهای انسانی خانواده‌های نیازمند تحت حمایت کمک معیشت پرداخت می‌کند.

وی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور درسالهای اخیر گفت: کمیته امداد، برای کمک به نیازمندان تحت حمایت درشرایط موجود، علاوه بر پرداخت کمک معیشت، خدمات درمانی، فرهنگی، مسکن، اشتغالزایی وکمک هزینه جهیزیه و لوازم ضروری زندگی و تسهیلات قرض الحسنه و… به اقشار آسیب‌پذیر ارائه می‌کند. میانگین پرداختی ماهیانه کمک معیشت به مددجویان ۱۵۲ میلیارد تومان می‌باشد.

مدیرکل کمیته امداد استان گلستان، اظهار کرد، تمامی خدمات کمیته امداد، با هدف بهبود وضعیت معیشتی و توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت این نهاد ارائه می‌شود.

بابائی با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی مستمری مددجویان در سال ۱۴۰۵، اظهارکرد: مبلغ کمک معیشت مددجویان در سال جاری به ترتیب: یک نفره ۲۱.۰۰۰. ۰۰۰ ریال ، دو نفره ۰۰۰ ۲۹.۸۵۰۰۰ ریال، سه نفره ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال، چهار نفره ۵۳.۷۰۰ ۰۰۰ ریال. پنچ نفر به بالا ۶۵.۷۰۰.۰۰۰ ریال بصورت ماهانه پرداخت می‌شود.

