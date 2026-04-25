معاون صنایع دستی فارس اعلام کرد:
رونمایی از کارگاههای صنایع دستی کازرون در دوران جنگ رمضان
معاون صنایع دستی استان فارس، از بازدید میدانی از کارگاههای فعال در شهرستان کازرون خبر داد.
به گزارش ایلنا، مجید سلیمی گفت: این واحدها که در دوران جنگ رمضان تجهیز و آماده بهرهبرداری شدند، نمادی از ارادهی هنرمندان ایرانی در حفظ هنرهای اصیل هستند.
معاون صنایع دستی استان فارس در حین بازدید از یک کارگاه و آموزشگاه گلیم بافی و دو کارگاه سفال و سرامیک با ابراز خرسندی از روحیهی بالای هنرمندان، تأکید کرد که بعنوان نمادی از تلاش و اراده ی جامعه ی صنایع دستی، بزودی افتتاح خواهند شد.
سلیمی گفت: در شرایط جنگی، هنر دستساز ایرانی پناهگاهی برای روحهای خسته و نمادی از امید برای آینده بود. هنرمندان کازرون با وجود تمام دشواریها، توانستند کارگاههای خود را تجهیز کنند و آمادهی کار شوند
وی خاطرنشان کرد: این کارگاهها، نمونهای از توانمندیهای مردم ایران در حفظ و تداوم هنرهای اصیل هستند.
معاون صنایع دستی استان فارس از همهی هنرمندان و مسئولان دعوت کرد تا با حمایت از این کارگاهها، به تداوم این مسیر کمک کنند.