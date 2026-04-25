کاهش ۱۷ درصدی آمار سگگرفتگی در مازندران/ بابل در صدر آمار صدمات
مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران از کاهش ۱۷ درصدی مراجعات مربوط به گازگرفتگی سگ در سال ۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد که بیشترین موارد آسیبدیدگی در شهرستان بابل ثبت شده است.
به گزارش ایلنا، علی عباسی با تشریح جزئیات این آمار گفت: در سال گذشته مجموعاً ۱۳۶ مصدوم ناشی از گازگرفتگی سگ جهت معاینه و تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با ۱۶۳ موردِ ثبت شده در سال ۱۴۰۳، کاهش ۱۷ درصدی را نشان میدهد.
وی با اشاره به اینکه ۸۸ نفر از مصدومان مرد و ۴۸ نفر زن بودهاند، افزود: بررسیهای آماری نشان میدهد میانسالان بیشترین آسیبپذیری را داشتهاند؛ بهطوری که افراد ۴۱ تا ۵۰ سال با ۳۴ مورد، بیشترین تعداد مصدومیت را به خود اختصاص دادند. در مقابل، کمترین آمار مربوط به کودکان زیر ۱۰ سال با ۶ مورد گزارش شده است.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران در خصوص توزیع جغرافیایی این حوادث اظهار داشت: شهرستان بابل با ۱۷ مورد، چالوس با ۱۶ مورد و آمل با ۱۵ مورد بیشترین آمار صدمات را داشتهاند. در مقابل، شهرستانهای جویبار و بابلسر هر کدام با ثبت تنها یک مورد، کمترین میزان مراجعات را در سطح استان دارا بودند.
شایان ذکر است در سال ۱۴۰۳ نیز از میان ۱۶۳ مصدوم، ۱۱۲ نفر مرد و ۵۱ نفر زن بودهاند که مقایسه آمار دو سال اخیر، روند کاهشی این حوادث را در سطح استان تایید میکند.