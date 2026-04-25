مدیرکل محیط زیست قزوین خبر داد؛
مرگ یک قلاده سیاهگوش در ارتفاعات آبیک
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، از ورود فوری و تخصصی تیمهای کارشناسی بهمنظور بررسی تلف شدن یک فرد سیاهگوش در ارتفاعات شمال شهرستان آبیک خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، سید اسدالله هاشمی در توضیح خبر یادشده گفت: پس از دریافت گزارشهایی مبنی بر مشاهده لاشه یک سیاهگوش بلافاصله دستور اعزام گروههای کارشناسی حیاتوحش برای بررسی دقیق علت تلف شدن این گونه ارزشمند صادر شد.
وی افزود: کارشناسان اداره کل با بهرهگیری از دانش تخصصی و تجهیزات لازم در محل حادثه حاضر شدهاند و نمونهبرداریهای مرتبط در حال انجام است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به اینکه سازمان محیط زیست با اقتدار و نگاه علمی نسبت به مسائل مرتبط با گونههای جانوری اقدام میکند، گفت: این اداره کل ضمن نظارت مستمر بر مناطق با همکاری نیروهای محلی و محیطبانان روند بررسیها را تا روشن شدن ابعاد دقیق حادثه دنبال خواهد کرد.
هاشمی تأکید کرد: اطلاعات تکمیلی پس از پایان تحقیقات در زمان مناسب اطلاعرسانی میشود و هرچند مرگ و میر بخشی طبیعی از چرخه حیات است، اما هدف اصلی، حفظ تنوع زیستی و پیشگیری و کاهش رخدادهای غیرمعمول در زندگی گونههای حفاظتشده استان است.
در پایان، هاشمی با اشاره به اهمیت سلامت عمومی و پیوند آن با پایداری محیط زیست، گفت: حفاظت از حیاتوحش و زیستبومها بدون مشارکت مردم ممکن نیست. حضور و همراهی جوامع محلی در پایش و مراقبت از طبیعت، ضامن سلامت جامعه و دوام زیستمحیطی کشور است.