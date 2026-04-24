یک کشته؛ رهاورد تصادف پرشیا و عابر پیاده در اتوبان کاشان - قم

به گزارش ایلنا، محمد جواد باقری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: گزارش‌های به دست آمده حاکی از آن بود که حوالی ساعت 19:51 امروز جمعه 4 اریبهشت ماه، یک تصادف شدید میان یک دستگاه خودروی سواری پرشیا با یک عابر پیاده در اتوبان کاشان - قم رخ داده است.

وی ادامه داد: این حادثه رانندگی در 17 کیلومتری شهر قم اتفاق اقتاده بود. در این راستا بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیم‌های امدادی اورژانس به محل وقوع آن اعزام شدند. متأسفانه بر اثر شدت برخورد در این حادثه، یک نفر با جنسیت و سن نامشخص جان خود را از دست داده است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان قم اظهار داشت: اقدامات لازم از سوی تیم‌های عملیاتی اورژانس اجرایی شده است. همچنین تلاش‌ها برای مدیریت وضعیت در محل وقوع این حادثه رانندگی انجام شده است.

