غرق شدن یک جوان در رودخانه فصلی شهرستان ملکشاهی

به گزارش ایلنا، سرهنگ مجتبی مهدیان به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: پس از دریافت تماس مردمی با مرکز فوریت‌های پلیسی 110 مبنی بر غرق شدن جوانی در رودخانه، گروه‌های امدادی و انتظامی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: با حضور مأموران انتظامی و امدادی در محل وقوع این حادثه و برابر تحقیقات پلیس، مشخص شد این جوان به همراه خانواده خود برای تفریح به این منطقه آمده بود و با ورود به رودخانه به سبب نداشتن مهارت کافی در شنا غرق شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ملکشاهی اظهار داشت: با کوشش گروه‌های امدادی و مأموران انتظامی این شهرستان، جسد این جوان از آب بیرون آورده شده و پس از هماهنگی با مراجع قضایی، برای بررسی‌های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد.

سرهنگ مهدیان رعایت نکته‌های ایمنی هنگام شنا تأکید داشته و تصریح کرد: از شهروندان و مسافران تقاضا می‌شود از ورود به رودخانه‌ها و مناطق پرخطر بدون مهارت و تجهیزات ایمنی خودداری کنند تا از تکرار حوادث این‌چنینی جلوگیری شود.

