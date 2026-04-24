فرمانده انتظامی ملکشاهی خبر داد:
غرق شدن یک جوان در رودخانه فصلی شهرستان ملکشاهی
فرمانده انتظامی شهرستان ملکشاهی در استان ایلام به غرق شدن یک جوان در یکی از رودخانههای شهرستان اشاره کرده و در این خصوص گفت: یک جوان در رودخانه فصلی منطقه «گنبد امامزاده پیرمحمد» از توابع این شهرستان غرق شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ مجتبی مهدیان به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: پس از دریافت تماس مردمی با مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر غرق شدن جوانی در رودخانه، گروههای امدادی و انتظامی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: با حضور مأموران انتظامی و امدادی در محل وقوع این حادثه و برابر تحقیقات پلیس، مشخص شد این جوان به همراه خانواده خود برای تفریح به این منطقه آمده بود و با ورود به رودخانه به سبب نداشتن مهارت کافی در شنا غرق شد.
فرمانده انتظامی شهرستان ملکشاهی اظهار داشت: با کوشش گروههای امدادی و مأموران انتظامی این شهرستان، جسد این جوان از آب بیرون آورده شده و پس از هماهنگی با مراجع قضایی، برای بررسیهای بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد.
سرهنگ مهدیان رعایت نکتههای ایمنی هنگام شنا تأکید داشته و تصریح کرد: از شهروندان و مسافران تقاضا میشود از ورود به رودخانهها و مناطق پرخطر بدون مهارت و تجهیزات ایمنی خودداری کنند تا از تکرار حوادث اینچنینی جلوگیری شود.