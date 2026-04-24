به گزارش ایلنا، حمیدرضا پیمانجو افزود: هرچند حادثه، سانحه رانندگی نبوده اما به دلیل گسترش دود و کاهش دید، برای حفظ ایمنی مسافران جاده، تونل تا خارج شدن کامل دود و ایمن‌سازی مسیر مسدود شده است. نیروهای راهداری، آتش‌نشانی و پلیس‌راه در محل حضور دارند و تهویه تونل و پاک‌سازی در حال انجام است.

وی به محدوده وقوع این حادثه اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: این حادثه در محدوده استان فارس اتفاق افتاده و علت وقوع آن در دست بررسی قرار دارد. در این راستا از شهروندان، رانندگان و کاربران جاده‌ای تقاضا می‌شود تا زمان رفع کامل مشکل از مسیر ارتباطی جایگزین، جاده قدیم یاسوج به بابامیدان تردد کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: در محور مواصلاتی بابامیدان - یاسوج، 9 تونل قرار دارد. از این تعداد 2 تونل با وجود طول زیاد آنها، از تهویه مناسب برخوردار نیستند و به همین علت در زمان وقوع حوادث این‌چنینی مشکلات عدیده‌ای را برای رانندگان و شهروندان در پی دارند.

