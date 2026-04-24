سرپرست هلال‌احمر کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

پس از 5 روز تلاش؛ یافتن پیکر مرد 41 ساله در ارتفاعات میان‌تنگان / طبیعت‌گرد 70 ساله سالم پیدا شد

سرپرست جمعیت هلال‌احمر استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: پیکر مرد گمشده در ارتفاعات میان‌تنگان از توابع شهرستان بویراحمد پس از 5 روز تلاش امدادگران و مردم محلی پیدا شد. به دلیل سخت‌گذر بودن محل پیدا شدن این مرد، 4 امدادگر ساعتی پیش پیکر او را به پایین کوه انتقال دادند.

به گزارش ایلنا، سید عادل رهبریان افزود: گزارش گم شدن این طبیعت‌گرد 41 ساله روز 31 فروردین ماه از سوی خانواده وی به ستاد امدادونجات استان کهگیلویه و بویراحمد اطلاع‌رسانی شد. در این راستا 14 تیم عملیاتی متشکل از 46 امدادگر با استفاده از ۱۱دستگاه خودرو در عملیات جست‌وجوی این مرد مشارکت کردند.

وی به نجات یک طبیعت‌گرد 70 ساله در حادثه‌ای دیگر اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: یک نفر طبیعت‌گرد گم شده در ارتفاعات شهر سی‌سخت مرکز شهرستان دنا نیز پس از ساعت‌ها تلاش امدادگران هلال‌احمر پیدا شد. این مرد 70 ساله امروز جمعه 4 اردیبهشت ماه در صحت و سلامت به خانواده خود تحویل داده شد.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: با توجه به افزایش حوادث کوهستان و سقوط از ارتفاع در این استان، نسبت به رعایت نکردن موارد ایمنی در سفرهای کوهستانی هشدار داده می‌شود. از ابتدای سال جاری تاکنون حوادث کوهستان در این استان 8 کشته و 7 مصدوم برجای گذاشته است.

رهبریان به مهمترین دلایل وقوع حوادث کوهستان و ارتفاعات در استان کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرده و تصریح کرد: این شهروندان که بیشتر طبیعت‌گرد و کوهنورد بوده‌اند به علت لغزندگی و صخره‌ای بودن زمین به ارتفاعات پایین سقوط کرده و به همین دلایل یا جان خود را از دست داده‌اند و یا به شدت مصدوم شده‌اند.

وی بیان داشت: با دلیل لغزندگی زمین پس از بارندگی‌های اخیر از شهروندان تقاضا می‌شود تا فاصله زمانی یک شبانه‌روز پس از بارندگی اقدام به طبیعت‌گردی نکنند. سامانه 112 جمعیت هلال‌احمر به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی در حوادث و سوانح است و نجات‌گران هلال‌احمر آمادگی کامل دارند.

