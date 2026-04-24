کشف ۲۰۰ میلیاردی برنج احتکاری در "بهشهر"

کشف ۲۰۰ میلیاردی برنج احتکاری در "بهشهر"
فرمانده انتظامی استان مازندران از کشف ۴۵ تن برنج احتکاری به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در بازرسی از یک انبار در شهرستان بهشهر خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار "حسن مفخمی" در خصوص این خبر اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر دپوی غیرقانونی و احتکار برنج در شهرستان بهشهر، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی در آن شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان بهشهر با همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان و با حضور نماینده اداره صمت ، پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی قضایی، موفق شدند انبار محل نگهداری برنج احتکار شده را در خلیل شهر شهرستان شناسایی و در بازرسی از این انبارها، مقدار ۴۵ تن برنج را کشف کنند.

فرمانده انتظامی استان مازندران با بیان اینکه برنج ها در خارج از شبکه توزیع رسمی نگهداری می‌شد و فاقد ثبت در سامانه بود، تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان، اقلام مکشوفه احتکاری به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار مفخمی در پایان ضمن هماهنگی با مرجع قضایی اشاره کرد: متهم به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل نماینده صمت شهرستان بهشهر شد.

