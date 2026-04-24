رئیس اورژانس کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

2 کشته و یک مصدوم؛ حادثه‌آفرینی انحراف خودرو و مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در 2 حادثه جداگانه شامل انحراف خودرو و مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن، 2 نفر کشته شده و یک نفر نیز مصدوم شده است.

به گزارش ایلنا، پرویز غفارفرد به تشریح جزئیات نخستین حادثه اشاره داشته و در این رابطه افزود: نخستین حادثه یک سانحه رانندگی بود که در بخش کبگیان از توابع شهرستان بویراحمد اتفاق افتاد. در این حادثه یک دستگاه خودروی سواری سمند از مسیر خود منحرف شده بود.

وی به اقدامات امدادی انجام شده برای رسیدگی به این حادثه رانندگی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: با وجود حضور فوری نیروهای امدادی، بررسی‌های تخصصی نشان داد فرد حادثه‌دیده پیش از رسیدن تکنسین‌های اورژانس 115 جان خود را از دست داده است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: حادثه دوم مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن بود که در یک کمپ صحرایی در بخش دیشموک از توابع شهرستان کهگیلویه اتفاق افتاد.

غفارفرد تصریح کرد: این حادثه مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن موجب مرگ یک نفر و مصدومیت یک نفر دیگر شد. مصدوم این حادثه، مردی 38 ساله بود که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی از سوی تکنسین‌های اورژانس، برای ادامه درمان به درمانگاه دیشموک منتقل شد.

وی به وضعیت فرد فوت شده این حادثه اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: در این حادثه یک مرد 42 ساله با علائم جمود نعشی با مشخصات خشک و سفت شدن بدن بعد از مرگ، یافت شد. با بررسی‌های انجام شده مشخص شد متأسفانه جان خود را از دست داده است.

