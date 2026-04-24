دادستان مرکز استان خبر داد:

تشکیل پرونده کیفری برای 41 نفر مزدور دشمنان در استان همدان / صدور مجازات‌های سنگین از مصادره و توقیف اموال گرفته تا حبس و اعدام

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان به آخرین وضعیت مزدوران و عناصر دستگیر شده دشمن در استان اشاره کرده و گفت: پرونده کیفری برای 41 نفر مزدور دشمنان در این استان تشکیل شده و برای آنها مجازات‌های سنگین شامل مصادره و توقیف اموال، حبس و اعدام صادر شده است.

به گزارش ایلنا، عباس نجفی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: بیشتر این افراد در کشورهای خارجی ساکن بوده که در راستای خدمت به سرویس‌های جاسوسی اقدام به تبلیغ علیه نظام کردند. اموال این افراد شناسایی و توقیف شده و به زودی احکام آنها صادر و به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی ادامه داد: دادستانی با اشراف کامل اطلاعاتی، کوچک‌ترین همکاری، جاسوسی یا گرا دادن به دشمن را با شدیدترین مجازات‌های قانونی پاسخ خواهد داد. افرادی که در این روزهای سرنوشت‌ساز، ننگ همکاری با دشمنان را به جان بخرند، بدانند که رأفت اسلامی شامل حال خائنان وطن نمی‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان اظهار داشت: شعب ویژه‌ای برای رسیدگی فوری به جرایم مخل امنیت و گزارش‌های مربوط به «ستون پنجم» در دادسرای مرکز این استان تشکیل شده است تا در کمترین زمان ممکن به پرونده‌های همکاری با دشمنان و متجاوزان کشور رسیدگی شود.

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید