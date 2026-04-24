به گزارش ایلنا، امید امیدی شاه آباد در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: نساجی بروجرد یکی از واحدهای تولیدی بزرگ و قدیمی استان است که در حال حاضر با مشکلاتی همراه است.

وی ادامه‌ داد: بخش عمده‌ای از این مشکلات، از گذشته وجود داشته است و لزوماً ارتباطی با شرایط جنگی موجود ندارد، به طور مثال این واحد تولیدی هم‌اکنون با مشکلاتی از جمله بدهی بانکی، بدهی به شرکت‌های خدمات‌رسان، بدهی بیمه و بدهی مالیات روبرو است.

معاون اقتصادی استاندار یادآور شد: در همین راستا مدیرعامل کارخانه اعلام کرده که یک فرصت دو تا سه ماهه نیاز دارد تا بتواند بخشی از مشکلات را حل کند و برای تعدیل نیرو اقدام کرده است.

امیدی اظهار کرد: ما مخالف تعدیل نیروی کار در این واحد هستیم و به مدیر و مالک کارخانه اعلام کرده‌ایم که حمایت‌های مجموعه مدیریت استان صرفاً در صورتی است که کارگران تعدیل شده ظرف بازه زمانی دو تا سه ماه به سر کار خود برگردند.

معاون اقتصادی استاندار لرستان تصریح کرد: قرار شد از خرداد، کارگرانی که تعدیل شدند به کار بازگردند که در ماه اول یعنی خرداد حدود ۳۲۰ نفر و در تیرماه هم حدود ۵۱۵ نفر نیرو به کار برگردند و از اول مرداد این واحد بتواند با همه ظرفیت و نیروها فعالیت داشته باشد.

امیدی گفت: ما اعلام کردیم که نباید افراد دارای سابقه طولانی که در آستانه بازنشستگی هستند، در فهرست تعدیل نیرو باشد و شروط دیگری را تعیین کردیم که در جلسه مشترک به مدیران نساجی اعلام کرده ایم.

وی یادآور شد: همه کسانی که تعدیل می‌شوند، با مراجعه به اداره کار از دریافت بیمه بیکاری بهره‌مند خواهند شد و قرار است که بخشی از حقوق معوقه کارگران نیز پرداخت شود. در حال حاضر کارگران نساجی دو ماه حقوق معوقه دارند.

معاون اقتصادی استاندار لرستان عنوان کرد: بخش زیادی از مشکلات نساجی، از گذشته بوده و هم‌اکنون هم وجود دارد ولی تلاش شده تا این واحد حفظ شود، چرا که بیش از ۸۰۰ کارگر در این کارخانه وجود دارد.

