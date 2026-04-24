وی افزود: با اعلام شرایط جوی ناپایدار ناشی از بارش‌ها و تندباد، تمامی تیم‌های عملیاتی، پایگاه‌های امداد و نجات و تیم‌های پشتیبان اضطراری شبکه امداد و نجات استان در حالت آماده‌باش قرار گرفتند.

منصوری ادامه داد: نجاتگران هلال‌احمر طی ۴۸ ساعت گذشته در مناطق اندیکا، باغملک، دشت آزادگان، شوشتر، مسجدسلیمان و گتوند به ۲۲۶ خانوار شامل ۷۴۲ نفر امدادرسانی کردند.

سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر خوزستان با اشاره به خدمات ارائه‌شده گفت: تخلیه آب از منازل و اماکن مردم، توزیع بسته‌های غذایی اضطراری، موکت و پتو از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده توسط تیم‌های امدادی بوده است.

وی اضافه کرد: در این مدت ۱۴ تیم عملیاتی شامل ۵۵ نیروی امدادی با به‌کارگیری ۱۳ دستگاه خودروی عملیاتی و پشتیبانی در عملیات امدادرسانی مشارکت داشتند.

سرپرست معاونت امداد و نجات هلال‌احمر خوزستان اعلام کرد: در جریان این عملیات، ۱۲ دستگاه خودروی گرفتار در آبگرفتگی ناشی از بارش‌های شدید نیز توسط نجاتگران رهاسازی شد.

منصوری در پایان با توصیه به شهروندان برای رعایت نکات ایمنی در شرایط ناپایدار جوی گفت: از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، صعود به ارتفاعات در زمان بارش و تندباد و عبور از مناطق دچار آبگرفتگی خودداری کنند و در صورت بروز هرگونه حادثه یا نیاز به امدادرسانی، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۲ ندای امداد جمعیت هلال‌احمر به صورت شبانه‌روزی اطلاع دهند.