انفجارهای کنترل شده در بندرعباس؛ مردم نگران نباشند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان اعلام کرد: امروز، انفجارهای هدایت‌شده برخی مهمات دشمن در اطراف شهر بندرعباس توسط نیروهای مسلح انجام خواهد شد.

به گزارش ایلنا، احمد نفیسی روز جمعه در این زمینه اظهار کرد: به دلیل خنثی‌سازی و انفجار کنترل شده پرتابه عمل‌نکرده و باقیمانده دشمن در حملات آمریکایی‌-صهیونی به مناطقی در اطراف شهر بندرعباس، احتمال شنیدن صدای انفجار در روز جمعه چهارم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ وجود دارد.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه انفجارها کاملا کنترل شده است جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.

به گزارش ایلنا، در هفته‌های اخیر چند مرحله عملیات مشابه در نقاط مختلف استان انجام شده است.

این اقدامات در چارچوب برنامه‌های دوره‌ای پاکسازی و ایمن‌سازی مناطق نظامی و پیرامونی صورت می‌گیرد تا از هرگونه خطر احتمالی برای ساکنان جلوگیری شود.

 

پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
