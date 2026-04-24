شکستن بنبست میمند با طرحهای بزرگ راهسازی/ مسئله اراضی موقوفه باید بهطور ریشهای حل شود
نماینده مردم فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین، در تشریح دغدغههای اصلی خود برای شهر میمند، بر پیشرفت این منطقه به عنوان اولویت اساسی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، محمد مهدی فروردین در نشست خبری با خبرنگاران در شهر میمند با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان در زمینه صدور پروانه بهرهبرداری به دلیل مسئله اراضی موقوفه، این موانع را قفل اصلی پیشرفت میمند خواند.
وی تصریح کرد: امیدواریم این مسئله بهطور ریشهای حل شود تا روند تولید در منطقه متوقف نماند.
فروردین همزمان از آغاز اجرای طرحهای بزرگ راهسازی خبر داد که با هدف رفع بنبست جغرافیایی منطقه و تسهیل دسترسیها صورت میگیرد.
وی با اشاره به اینکه در راستای تسهیل تردد و اتصال میمند به شبکه حمل و نقل منطقهای، طرحهای متعددی در دست اجراست، یادآور شد: محور ورودی میمند که پیش از این یک جاده روستایی محسوب میشد، در حال بهسازی و ارتقاء به یک محور اصلی است. همچنین، آسفالت مسیر آبگل به خفر طبق برنامه تا یک ماه آینده به اتمام خواهد رسید و اتصال میمند به شهرستان فراشبند و در نهایت به استان بوشهر در دستور کار قرار دارد.
فروردین با تأکید بر اهمیت کشاورزی در اقتصاد میمند، به ویژه در فصل اردیبهشت، به ظرفیتهای دیگر منطقه نیز اشاره کرد و عنوان کرد: برگزاری جشنوارههای تخصصی مانند برداشت «دنبل کوهی» و «کنگر» پتانسیل بالایی در حوزه صادرات دارند.
وی همچنین از ثبت ملی روز میمند و صنعت شیشهگری میمند به عنوان گامهای مهمی در جهت معرفی و توسعه این شهر نام برد.
نماینده مردم فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین امنیت را شرط لازم و کافی برای جذب سرمایهگذاری دانست و خاطرنشان کرد:این امنیت، ثمره مستقیم اقتدار ملی ایران است. در شرایط کنونی منطقه، ایران تنها کشوری است که با قاطعیت در برابر زیادهخواهیها ایستادگی میکند و این اقتدار، زمینه را برای جذب سرمایهگذارانی که از ناامنی در کشورهای همسایه نگرانند، فراهم میسازد.
وی با اشاره به اینکه واقعیتهای نظام و انقلاب به گوش جهانیان میرسد، مجاهدت رسانهها را در حفظ دستاوردها و انتقال حقیقت، ستودنی دانست.