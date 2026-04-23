به گزارش ایلنا، ابوالقاسم لعلی به تشریح جزئیات این حادثه رانندگی اشاره داشته و در این خصوص افزود: در پی اعلام یک گزارش مردمی مبنی بر برخورد یک دستگاه وانت با یک دستگاه خودروی سواری سمند در جاده جدید آمل به بابل، نیروهای امدادی اورژانس شهرستان بابل به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: بر اساس این گزارش به سرعت مرکز ارتباطات اورژانس بابل، تکنسین‌های پایگاه‌های امین‌آباد، احمدچاله‌پی و هلال‌احمر را به صحنه وقوع این حادثه رانندگی اعزام کرد. در این راستا نیروهای اورژانس در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر شده و عملیات امدادرسانی را آغاز کردند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بابل به تعداد مصدومان این حادثه رانندگی به تفکیک جنسیت اشاره کرده و اظهار داشت: در این حادثه 7 نفر مصدوم شدند که شامل 4 مرد 40، 38، 33 و 2 ساله و 3 زن 32، 28 و 28 ساله بودند.

لعلی به اقدامات امدادی انجام شده اشاره داشته و تصریح کرد: بنا بر اعلام اورژانس شهرستان بابل، مصدومان دچار آسیب‌های «مولتیپل ‌تروما و هدتروما» شده بودند. تکنسین‌های اورژانس پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدومان را برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید بهشتی شهرستان بابل منتقل کردند.

