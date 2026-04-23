به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سیدرضا محمدی در نشست هماهنگی تشکل‌های حمل‌ونقل استان قزوین گفت: تولید ناخالص داخلی حوزه حمل و نقل در بخش خدمات ۳۰ درصد است ما کمترین درامد را داشتیم با این که بیشترین هزینه را می گیریم وبنظر می رسد درآمد بواسطه فعالیت برخی افراد بدون مجوز غیرشفاف است.

وی اضافه کرد: در صورتی که شورای هماهنگی تشکلها شکل بگیرد میتوانیم ساماندهی و نظم بخشی بهتری در کارها داشته باشیم و به رونق اقتصادی فعالیت‌ها نیز کمک کنیم.

رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی وانت‌داران بیان کرد: در شهر قزوین 100 باب پارکینگ وجود دارد که نیمی از آنها زیر مجموعه شهرداری و نیمی تحت پوشش اصناف است اما بیشتر آنها مجوز ندارند و ساماندهی آنها یک ضرورت است.

محمدی اضافه کرد: با همکاری اتاق اصناف در یک سال اخیر حدود 50 درصد پارکینگ ها ساماندهی شده و مابقی نیز در صورت همکاری اتحاده ها قابل ساماندهی است.

دبیر کارگروه حمل‌ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی قزوین در ادامه گفت: ۸۰ درصد حوزه حمل و نقل سبک ما مجوز ندارند و انتقال اثاثیه با تشکلهایی است که تحت نظارت نیستند که باید این وضعیت سامان یابد.

