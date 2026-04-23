باند سرقت از باغات و اماکن خصوصی فلاورجان متلاشی شد

به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ مرتضی هادیان اظهار کرد: پس از وقوع چندین سرقت در حوزه کلانتری ۱۴ قهدریجان، رسیدگی به موضوع در دستور کار ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و بهره‌گیری از شگردهای تخصصی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن موفق به شناسایی سه متهم این پرونده شامل دو سارق و یک مالخر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان ادامه داد: با هماهنگی قضایی، مأموران پلیس در عملیاتی ضربتی هر سه متهم را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

سرهنگ هادیان خاطرنشان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقادیری اموال مسروقه شامل حدود یک کیلوگرم سیم‌های سوخته و سیم افشان به‌همراه یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف شد. همچنین ابزار ارتکاب جرم از جمله سیم‌چین و انبردست در خورجین موتورسیکلت پیدا و ضبط شد.

وی گفت: متهمان در بازجویی‌های اولیه به ۱۶ فقره سرقت در سطح شهرستان اعتراف کرده و انگیزه خود را کسب منافع مالی اعلام کرده‌اند.

فرمانده انتظامی فلاورجان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با سارقان اظهار داشت: با دستور مرجع قضایی، متهمان پس از تشکیل پرونده روانه زندان شدند و تحقیقات تکمیلی برای شناسایی سایر مالباختگان همچنان ادامه دارد.

سرهنگ هادیان در پایان از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی و گزارش موارد مشکوک از طریق تماس با شماره ۱۱۰، پلیس را در پیشگیری از جرائم یاری کنند.

انتهای پیام/