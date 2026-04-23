مرکز اطلاع‌رسانی فراجا استان مرکزی اعلام کرد:

دستگیری 4 نفر از سارقان اماکن دولتی در شهرستان کمیجان / سارقان به 8 فقره سرقت اعتراف کردند

دستگیری 4 نفر از سارقان اماکن دولتی در شهرستان کمیجان / سارقان به 8 فقره سرقت اعتراف کردند
مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای به دستگیری سارقان اماکن دولتی اشاره داشته و اعلام کرد: 4 نفر سارق اماکن دولتی در شهرستان کمیجان شناسایی و دستگیر شدند و در این رابطه 8 فقره سرقت نیز کشف شده است.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به تشریح جزئیات این خبر پرداخته شده و در این رابطه آمده است: در پی وقوع چند سرقت اماکن دولتی در شهرستان کمیجان موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی بخش میلاجرد در شهرستان کمیجان قرار گرفت.

در اطلاعیه فوق به شناسایی و دستگیری سارقان اشاره شده و در این خصوص عنوان شده است: در تحقیقات مأموران انتظامی بخش میلاجرد از توابع شهرستان کمیجان 4 نفر سارق اماکن دولتی شناسایی شده و در یک عملیات غافلگیرانه از سوی پلیس دستگیر شدند.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان مرکزی در این اطلاعیه به اعترافات متهمان اشاره کرده و آورده است: متهمان در تحقیقات تخصصی به 8 فقره سرقت اماکن دولتی اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
