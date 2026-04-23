معاون ادارهکل منابع طبیعی استان خبر داد:
74 میلیون مترمکعب آبهای سطحی تحت مدیریت سازههای آبخیزداری استان مرکزی
معاون آبخیزداری ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی به موفقیت استان در کنترل و مدیریت آبهای سطحی اشاره کرده و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، 74 میلیون مترمکعب از آبهای سطحی استان توسط سازههای آبخیزداری این استان مهار و کنترل شده است.
به گزارش ایلنا، امید آخوندی به بارشهای اخیر اشاره داشته و افزود: در دومین موج بارشهای بهاری، 18 میلیون مترمکعب آب سطحی توسط این سازهها کنترل شد. این رقم در اولین بارشهای بهاری 56 میلیون متر مکعب بود که در مجموع 74 میلیون مترمکعب را تا به امروز نشان میدهد.
وی به وضعیت سازههای آبخیزداری استان مرکزی به هنگام بارندگیها اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: سازههای آبخیزداری این استان در زمان بارندگی به صورت مستمر پایش میشود. بارشهای اخیر هیچگونه خسارتی به بندهای خاکی، سنگی، ملاتی و گابیونی وارد نکرده است.
معاون آبخیزداری ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی به وسعت حوزههای آبخیز استان اشاره کرده و اظهار داشت: مساحت کل حوزههای آبخیز استان بیش از 2 میلیون و 900 هزار هکتار است و عملیات آبخیزداری در بیش از 395 هزار هکتار از این اراضی به اجرا درآمده است.
آخوندی به اهدافی که عملیاتهای آبخیزداری پیگیری میکند اشاره داشته و تصریح کرد: اهداف اصلی این عملیات شامل کنترل سیلاب و رسوب، جلوگیری از فرسایش خاک، افزایش رطوبت و بهبود پوشش گیاهی، ذخیره نزولات جوی، کاهش اثرات خشکسالی و نیز تغذیه منابع آب است.
وی به دیگر دستاوردهایی که اجرای عملیاتهای آبخیزداری با خود به همراه دارد اشاره کرده و بیان دشت: اجرای عملیاتهای آبخیزداری علاوه بر اینکه دبی چشمهها، قناتها و چاههای آب را افزایش میدهد، از سوی دیگر نقش حیاتی در ارتقاء سطح سفرههای آب زیرزمینی ایفا میکند.
معاون آبخیزداری ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی تأکید کرد: ظرفیت کنترل روانآبها توسط پروژههای آبخیزداری استان به بیش از 93.5 میلیون مترمکعب میرسد. کنترل روانآبهای سطحی و رسوبات با همکاری 12.829 پروژه آبخیزداری در استان انجام میشود.
آخوندی ابراز داشت: تداوم اجرای عملیاتهای آبخیزداری در پایداری منابع طبیعی، افزایش تابآوری مناطق و حمایت از معیشت جوامع محلی، اهمیت بسیاری دارد. نیاز است دستگاههای اجرایی، نهادهای دولتی و خصوصی در حفاظت از پروژههای این حوزه، حضوری فعال داشته باشند.