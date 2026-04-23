رئیس پارک استان خبر داد:
استقلال هیئت امنای پارک علم و فناوری استان مرکزی
رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی به مستقل شدن هیئت امنای این مجموعه اشاره کرده و گفت: با ابلاغ رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پارک علم و فناوری این استان به عنوان یکی از پارکهای برخوردار از هیئت امنای مستقل در کشور معرفی شد. این تحول ساختاری، افقهای تازهای را در عرصه تصمیمگیری چابک و توسعه فناوریهای منطقهای پیش روی استان مرکزی قرار داده است.
به گزارش ایلنا، حمید قاسمی به مزایای مستقل شدن هیئت امنای این مجموعه و دستاوردهایی که با خود به همراه دارد اشاره داشته و در این خصوص افزود: استقلال هیئت امنای پارک علم و فناوری استان مرکزی، صرفاً یک تغییر اداری نیست، بلکه تجلی مرحلهای نوین از بلوغ نهادی و اعتماد وزارت علوم به ظرفیتهای اجرایی و پتانسیلهای فناوری این استان است. این دستاورد، مسئولیت پارک علم و فناوری استان را در قبال توسعه هدفمند اکوسیستم نوآوری دوچندان کرده است.
وی ادامه داد: بر اساس این ابلاغیه، پارک علم و فناوری استان مرکزی اکنون میتواند بودجه سالانه خود را به صورت مستقل تصویب کند. ساختار سازمانی و منابع انسانی را متناسب با مأموریتهای فناورانه بازطراحی کرده و برنامههای توسعه فناوری را با نگاهی دقیقتر به ظرفیتهای صنعتی، دانشگاهی و استارتاپی استان تدوین کند. این تغییر به معنای گذار از مدیریت متمرکز به سمت حکمرانی محلیِ چابک، مبتنی بر داده و همراستا با نیازهای واقعی اکوسیستم نوآوری استان است.
رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی اظهار داشت: این استقلال، چتر حمایتی پارک را برای فعالان حوزه فناوری گستردهتر میکند. از تسهیل جذب سرمایههای بخش خصوصی و صندوقهای خطرپذیر تا توسعه زیرساختهای تخصصی و تقویت پیوند دانشگاه و صنعت، همگی در سایه این چابکی مدیریتی محقق خواهد شد. این پارک از امروز، با اختیارات بیشتر و نگاه منطقهایتر، نه تنها مجری سیاستها، بلکه طراح و راهبر مسیر توسعه فناوری در سطح استان مرکزی خواهد بود.
قاسمی تصریح کرد: پارک علم و فناوری استان مرکزی متعهد است از این ظرفیت بینظیر، برای شتابدهی به نوآوری، خلق ارزش پایدار و ارتقاء جایگاه استان در نقشه فناوری کشور بهره ببرد. این استقلال، آغاز یک مسئولیت ملی است و با عزمی راسخ، رویکردی شفاف و نگاهی راهبردی، در مسیر تحقق جایگاه والای استان در حوزه نوآوری کشور گام بر خواهیم داشت. مسیری که با همدلی و همراهی نخبگان، پیشگامان عرصه صنعت و دستگاههای اجرایی، به سرانجام خواهد رسید.
وی به موقعیت استان با استقلال هیئت امنای مجموعه اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: با اجرای این ساختار جدید، پارک علم و فناوری استان مرکزی اکنون در موقعیتی راهبردی قرار گرفته تا با تمرکز بر اولویتهای منطقهای و تسریع در فرآیندهای حمایتی، نقش خود را در اکوسیستم ملی فناوری از یک نهاد پشتیبان به یک پیشران استراتژیک ارتقاء دهد. در این راستا پارک علم و فناوری استان مرکزی به توسعه ملی فناوری متعهد است و با قدرت در این مسیر گام بر میدارد.