مدیرکل غله استان خبر داد:
پیشبینی خرید 300 هزار تن گندم در استان مرکزی
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی گفت: با برگزاری نخستین نشست خرید غلات در استان، برنامهریزی و تمهیدات لازم برای خرید تضمینی گندم در سال جاری انجام شده است. پیشبینی میشود میزان خرید این محصول از کشاورزان استان به بیش از 300 هزار تن برسد.
به گزارش ایلنا، غلامرضا ملکی به حجم خرید گندم استان مرکزی در سال 1404 اشاره داشته و در این خصوص افزود: سال گذشته 167 هزار تن گندم از کشاورزان این استان خریداری شده است. با توجه به بارندگیهای مطلوب سال جاری، میزان خرید گندم افزایش قابل توجهی خواهد داشت.
وی به افزایش قیمت خرید تضمینی گندم اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: قیمت خرید تضمینی گندم از 205 هزار و 500 ریال در سال گذشته به 495 هزار ریال در سال جاری افزایش یافته و این موضوع انگیزه کشاورزان را برای تحویل محصول خود به مراکز خرید دولتی بیشتر کرده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی به تعداد مراکز خرید تضمینی گندم در استان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: در سال جاری 31 مرکز خرید گندم در شهرستانهای مختلف این استان پیشبینی شده است. خرید تضمینی گندم از اوایل خرداد ماه سال جاری آغاز میشود.
ملکی به اقدامات و هماهنگیهای لازم با سازمانها و دستگاههای اجرایی ذیربط در راستای خرید تضمینی گندم اشاره داشته و تصریح کرد: هماهنگیهای لازم در دستگاههای اجرایی مرتبط انجام شده تا عملیات خرید و تحویل گندم کشاورزان بدون وقفه و با رعایت کامل ضوابط انجام شود.
وی به وضعیت تأمین آرد و توزیع این کالای اساسی در بین نانواییهای استان مرکزی اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: در بخش تأمین آرد و توزیع این کالای اساسی این استان هیچگونه کمبود یا مشکلی وجود ندارد. در این راستا توزیع آرد به صورت مستمر و منظم در حال انجام است.