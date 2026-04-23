هلاکت قاچاقچی مسلح در تبریز پس از گروگانگیری/ یک مامور پلیس مجروح شد

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی از هلاکت قاچاقچی مسلح در تبریز پس از گروگانگیری خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ علی اکبریان آذر در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: این متهم پس از تیراندازی، با ایجاد فضای تنش‌آلود، یک شهروند زن رهگذر را به گروگان گرفت، با این حال نیروهای پلیس در یک اقدام سریع و مقتدرانه موفق شدند فرد گروگان را بدون آسیب آزاد کنند.

وی ادامه داد: قاچاقچی مسلح پس از ناکامی در گروگانگیری، تلاش کرد از محل متواری شود، اما با واکنش به‌موقع نیروهای انتظامی، هدف قرار گرفت و زمین‌گیر شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی تأکید کرد: جزئیات تکمیلی این حادثه متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

