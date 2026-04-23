هلاکت قاچاقچی مسلح در تبریز پس از گروگانگیری/ یک مامور پلیس مجروح شد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ علی اکبریان آذر در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: این متهم پس از تیراندازی، با ایجاد فضای تنش‌آلود، یک شهروند زن رهگذر را به گروگان گرفت، با این حال نیروهای پلیس در یک اقدام سریع و مقتدرانه موفق شدند فرد گروگان را بدون آسیب آزاد کنند.

وی ادامه داد: قاچاقچی مسلح پس از ناکامی در گروگانگیری، تلاش کرد از محل متواری شود، اما با واکنش به‌موقع نیروهای انتظامی، هدف قرار گرفت و زمین‌گیر شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی تأکید کرد: جزئیات تکمیلی این حادثه متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

