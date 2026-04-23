85 هزار مگاوات برنامه تعمیرات نیروگاههای حرارتی پایان یافت/ تولید 25 میلیارد کیلووات ساعت برق در دوران جنگ رمضان
مدیرکل برنامهریزی و بهرهبرداری تولید شرکت برق حرارتی با اشاره به اینکه حدود 85 هزار مگاوات از برنامه تعمیرات و بهینهسازی نیروگاههای حرارتی به پایان رسیده است، گفت: در مدت زمان جنگ رمضان بیش از 25 میلیارد کیلووات ساعت برق در این واحدها تولید شده است.
به گزارش ایلنا، محمدجواد فروغی با اعلام این خبر، افزود: برای افزایش پایداری و تولید برق مطمئن نیروگاهها در پیک تابستان امسال بالغ بر 104 هزار مگاوات برنامه تعمیرات و آمادهسازی نیروگاههای حرارتی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه تاکنون 85 هزار مگاوات از فعالیتهای پیشبینی شده در این بخش به اتمام رسیده است، ادامه داد: براساس برنامهریزی صورت گرفته مقرر شده است تعمیرات واحدهای باقیمانده تا قبل از خردادماه به پایان برسد تا نیروگاههای حرارتی کشور با حداکثر آمادگی مهیای تولید برق پایدار در پیک تابستان امسال باشند.
مدیرکل برنامهریزی و بهرهبرداری تولید شرکت برق حرارتی با اشاره به تلاش شبانهروزی کارکنان صنعت نیروگاهی برای تامین برق مورد نیاز مشترکان در دوران جنگ رمضان، گفت: در زمان جنگ تحمیلی سوم با وجود تهدیدات مکرر دشمنان برای بمباران تاسیسات صنعت برق کشورمان، همکاران این عرصه بیوقفه غیرتمندانه در حال اجرای طرحهای توسعه، فعالیتهای تعمیراتی و جریان تولید برق پایدار در نیروگاهها بودند.
فروغی با بیان اینکه بخش اعظم برق مورد نیاز کشور توسط نیروگاههای حرارتی تولید میشود، تاکید کرد: با توجه به اهمیت فراوان فعالیت بیوقفه این واحدها، در دوران جنگ رمضان بیش از 25 میلیارد کیلووات ساعت برق در این نیروگاهها تولید و حدود 15 هزار مگاوات برنامه تعمیرات و بهینهسازی نیروگاههای حرارتی انجام شده بود.