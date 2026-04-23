برج مراقبت فرودگاه تبریز ایمن سازی شد
عملیات ایمنسازی برج مراقبت فرودگاه بینالمللی شهید مدنی تبریز امروز پنجشنبه انجام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی فرودگاه، ساختمان «تکنیکال بلاک» یا برج مراقبت که پیشتر در جریان حمله دشمن صهیونی آمریکایی دچار آسیب شده بود، امروز با اجرای اقدامات تخصصی ایمنسازی وارد مرحله جدیدی از فرآیند بازسازی شد.
این عملیات شامل حذف قطعات فلزی خطرناک و در معرض ریزش، پاکسازی بخشهای ناایمن و بررسی فنی مقاومت سازه برای آغاز عملیات اصلی بازسازی بوده است.
بنا بر اعلام مسئولان فرودگاه، همزمان با اقدامات مربوط به برج مراقبت، عملیات عمرانی بازسازی باند فرودگاه تبریز نیز بهصورت شبانهروزی ادامه دارد تا زیرساختهای اصلی فرودگاه در سریعترین زمان ممکن به شرایط پایدار و استاندارد بازگردد.
فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز در شمالغرب شهرستان تبریز و در سال ۱۳۲۹ با ماموریت ارائه خدمات فرودگاهی، ناوبری و هوانوردی جهت پذیرش پروازهای داخلی و بین المللی به منظور حمل و نقل مسافر و بار طراحی و ساخته شده است و بصورت open sky و ۲۴ ساعته عملیاتی بوده و به دلیل واقع شدن در مرز و مسیرهای هوایی بین المللی در ارائه خدمات ناوبری، رادار و هوانوردی به پروازهای داخلی و بین المللی به خصوص پروازهای عبوری بین المللی (over fly) بیشتر از مبداء و کشورهای عضو اتحادیه اروپا به مقصد کشورهای آسیایی جنوب شرقی و آسیای میانه و بالعکس انجام می شود.