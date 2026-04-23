بهرام درویشی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: از مجموع ظرفیت یک هزار و ۳۴۵ میلیون متر مکعبی آب سدهای استان کرمانشاه، اکنون ۹۶۵ میلیون متر مکعب معادل ۷۱.۷۴ درصد آن پر است و ۲۸.۲۶ درصد مابقی، یعنی حدود ۳۸۰ میلیون متر مکعب، خالی است.

وی با تأکید بر اینکه با وجود حجم خوب آب در مجموع سدهای استان، اما متأسفانه وضعیت آب دو سد حیاتی “گاوشان ” و “سلیمانشاه سنقر” که وظیفه تأمین آب شرب شهر کرمانشاه و بخشی از آب شهر سنقر را بر عهده دارند، کمتر از ۵۰ درصد است، افزود: ۵۵ درصد حجم آب سد گاوشان و ۵۱.۴۱ درصد آب سد سلیمانشاه سنقر خالی است. این موضوع لزوم رعایت الگوی مصرف توسط شهروندان را بیش از پیش ضروری می‌سازد.

درویشی در ادامه به وضعیت سدهای دیگر استان نیز اشاره کرد و گفت: امسال آب چهار سد “داریان”، “تنگ حمام”، “شرفشاه” و “آزادی” استان سرریز کرده است. در حال حاضر، حجم آب سدهای شرفشاه و داریان به ۱۰۰ درصد ظرفیت رسیده و سدهای آزادی و تنگ حمام نیز به ترتیب با ۹۷ و ۹۵ درصد پرشدگی، در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه در خصوص سدهایی که کمترین میزان ذخیره آب را دارند، عنوان کرد: سد “شیان” در اسلام‌آباد غرب با ۳۲.۲۵ درصد و سد “زمکان” در دالاهو با ۳۳ درصد پرشدگی، کمترین میزان حجم آب را در بین سدهای استان کرمانشاه دارا هستند که این موضوع نیازمند مدیریت دقیق منابع آبی در این مناطق است.

وی در پایان با تأکید مجدد بر اهمیت مشارکت عمومی در مدیریت مصرف آب، ابراز امیدواری کرد که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و بارش‌های آتی، استان کرمانشاه بتواند تابستان امسال را با کمترین چالش آبی پشت سر بگذارد.

