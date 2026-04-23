به گزارش ایلنا، حمید ابره‌دری افزود: در روز جاری گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه پژو 405 در اتوبان تهران - ساوه، دور برگردان مأمونیه به واحد دیسپچ اعلام شد. پس از دریافت پیام، کد عملیاتی اورژانس و تیم‌های هلال‌احمر به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: این حادثه رانندگی متأسفانه منجر به فوت یک کودک 9 ساله و مصدومیت 4 نفر شد. کارشناسان اورژانس پس از انجام اقدامات فوری پیش‌بیمارستانی و تثبیت وضعیت مصدومان، آنها را برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید مدرس ساوه منتقل کردند.

سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه به مهمترین دلایل واژگونی خودرو اشاره کرده و اظهار داشت: خستگی و خواب‌آلودگی از مهم‌ترین عوامل واژگونی خودروها در حوادث رانندگی است.

ابره‌دری تصریح کرد: رانندگان پیش از رانندگی استراحت کافی داشته باشند و از سرعت مطمئنه و فاصله ایمن با خودروهای دیگر غافل نشوند. استفاده از کمربند ایمنی برای تمام سرنشینان، به ویژه کودکان، می‌تواند از بروز بسیاری از آسیب‌های شدید جلوگیری کند.

انتهای پیام/