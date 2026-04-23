به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سرهنگ پاسدار احمد تقی‌پور صبح پنجشنبه با تشریح برنامه‌های هفته کار و کارگر آذربایجان‌شرقی، با قدردانی از نقش کارگران و کارفرمایان در استمرار تولید، از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و حمایتی در سطح کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی استان خبر داد.

وی با اشاره به تلاش‌های مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و اعضای شورای هماهنگی این حوزه، گفت: برنامه‌های امسال با محوریت تکریم کارگران، ارتقای بهره‌وری و تقویت همدلی در محیط‌های کار اجرا خواهد شد.

تقی‌پور از برگزاری مراسم تجلیل و غبارروبی مزار شهدای کارگری، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و رونمایی از شهید شاخص سال « شهید عباس حلمی از شهرک صنعتی مرند » به‌عنوان بخش مهمی از برنامه‌های این هفته یاد کرد.

همچنین یاد و خاطره شهید حجت پرنیان نیز در برنامه‌های گرامیداشت زنده خواهد شد.

به گفته رئیس سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان، حضور گروهی کارگران با لباس متحد در نماز جمعه، برگزاری تجمعات میدانی کارگران و کارفرمایان، اجرای برنامه‌های بصیرتی با حضور هادیان سیاسی، برنامه‌های فرهنگی و ورزشی در کارخانه‌ها و تجلیل از بسیجیان فعال در حوزه حفاظت از واحدهای تولیدی از دیگر محورهای پیش‌بینی شده در این هفته است.

وی از اجرای پویش ملی «یک شاخه گل برای کارگر» و «همدل با کارگر» با هشتگ پایداری تولید خبر داد و افزود: انتشار محتواهای تولیدی، اجرای طرح‌های فضاسازی محیطی در کارخانه‌ها، رنگ‌آمیزی دیوارهای شهری با همکاری بسیج دانش‌آموزی و بزرگداشت تلاش زنان کارگر نیز در دستور کار قرار دارد.

تقی‌پور همچنین از فعالیت گروه‌های جهادی تخصصی در حوزه‌های مختلف از جمله رسیدگی به نیازهای محیط پیرامونی کارخانه‌ها، ارائه خدمات درمانی توسط بسیج جامعه پزشکی و توزیع بسته‌های معیشتی برای کارگران آسیب‌دیده خبر داد.

اجرای «شیفت ایثار» و مشارکت کارگران در بخشی از ساعات کاری بدون دریافت مزایا نیز از اقدامات مورد توجه در این هفته عنوان شد.

وی در پایان با اشاره به اجرای طرح‌های داوطلبانه اهدای خون، بازدیدهای هفتگی از واحدهای تولیدی و تلاش برای پیگیری مشکلات معیشتی کارگران، بر هماهنگی بیشتر با اداره کار و همراهی دستگاه‌های مختلف برای تقویت شرایط کار و تولید در استان تأکید کرد.

