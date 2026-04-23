واکنش رئیس فراکسیون ورزش مجلس به ادعای حذف ایران از جام جهانی/ورزش فارس از تغییرات مکرر مدیریتی آسیب دیده است
رئیس فراکسیون ورزش مجلس، در واکنش به اظهارات منتسب به رئیسجمهور آمریکا درباره حذف تیم ملی فوتبال ایران از رقابتهای جام جهانی و جایگزینی آن با تیم ایتالیا، این موضوع را اقدامی سیاسی و مغایر با روح ورزش دانست.
به گزارش ایلنا، محمدمهدی فروردین امروز سوم اردیبهشت در جمع خبرنگاران با اشاره به تحولات سالهای اخیر افزود: وقتی یک کشور توانسته در عرصههای راهبردی، قدرتهای بزرگ را زمینگیر کند و معادلات آنان را برهم بزند، طبیعی است که همان جریانها به حوزههایی مانند ورزش روی بیاورند تا با ایجاد حاشیه، فشارهای سیاسی خود را ادامه دهند.
رئیس فراکسیون ورزش و جوانان مجلس تأکید کرد: در تاریخ رقابتهای جهانی هرگاه کوچکترین نشانهای از ناامنی یا مداخله سیاسی در کشوری دیده میشد، بلافاصله میزبانی از آن کشور سلب میشد.
فروردین افزود: تعجبآور است که امروز جامعه جهانی ورزش بهویژه فیفا در برابر این حجم از دخالتها سکوت کرده و نمیخواهد واقعیت را ببیند. اگر میزبانی از آمریکا سلب میشد، میتوانست درس مهمی برای این کشور و سایر دولتهایی باشد که ممکن است در آینده ورزش را به مسائل آلوده سیاسی گره بزنند.
وی با تأکید بر اینکه ورزش نماد صلح، دوستی و پاکی است، ورود مقامهای سیاسی آمریکا به موضوعات مرتبط با جام جهانی را توهین به جامعه جهانی ورزش دانست و گفت: این رفتارها باید از سوی همه فعالان و نهادهای ورزشی محکوم شود تا فردی که ثبات فکری ندارد نتواند برای فوتبال دنیا تصمیمسازی کند.
فروردین از جامعه ورزش و بهویژه فوتبال جهان خواست در برابر این روند ایستادگی کنند و اجازه ندهند تصمیمات غیرحرفهای و سیاسی آینده ورزش را تحتتأثیر قرار دهد.
ثبات مدیریتی شرط توسعه ورزش در استانهاست
نماینده فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح دیدگاههای خود درباره وضعیت مدیریت ورزش، نقش جوانان و برخی تحولات بینالمللی در عرصه ورزش پرداخت.
وی با تأکید بر اینکه ایجاد امید و نشاط در جامعه جوانان از مهمترین وظایف هر مسئولی است، اظهار داشت: در هر جامعهای موضوع جوانان یک «پاشنه آشیل» محسوب میشود و توجه به آن باید در اولویت قرار گیرد.
به گفته وی، هرچند مسئولیت مستقیم حوزه جوانان و ورزش بر عهده وزارت ورزش و جوانان و ادارات مرتبط است، اما در عمل همه دستگاهها، سازمانها و وزارتخانهها باید مفهوم «جوان» را درک کرده و در مسیر حمایت و همراهی از این قشر نقشآفرین باشند.
فروردین در پاسخ به ایلنا با اشاره به افزایش سطح توقعات از حوزه ورزش در کشور افزود: در استان فارس، به دلیل وجود برخی چالشها و تغییرات کوتاهمدت و بیثباتیهای مدیریتی، آسیبهایی به ساختار ورزش استان وارد شده است؛ موضوعی که باید به عنوان یک تجربه و درس مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: در حوزه ورزش باید شاخصها و معیارهای مشخصی برای انتخاب مدیران وجود داشته باشد و انتصابات بر اساس شایستگی و شاخصهای حرفهای انجام گیرد. هرچند برای تمامی مدیران گذشته احترام قائل هستیم، اما این پرسش جدی مطرح است که اگر انتخابها بر مبنای شایستگی بوده، چرا مدت زمان مدیریتها در حوزه ورزش اینقدر کوتاه بوده است.
رئیس فراکسیون ورزش مجلس با بیان اینکه زمان کوتاه مدیریتها مانع تحقق برنامهها و اثرگذاری مدیران میشود، گفت: یک مدیر برای اینکه بتواند برنامههای خود را اجرایی کرده و آثار عملکردش را نشان دهد، حداقل به ۴ سال زمان نیاز دارد، اما در استان فارس شاهد بودهایم که در یک بازه چهار ساله، چندین مدیرکل در حوزه ورزش و جوانان تغییر کردهاند که این مسئله آسیب جدی به ورزش استان وارد کرده است.
فروردین ادامه داد: با این حال، پس از تغییر دولت و ادامه فعالیت مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس، این استمرار میتواند یک دستاورد مثبت تلقی شود. وی افزود: شاخصهایی که از سوی استانداری و نهادهای ارزیاب برای مدیریت فعلی در نظر گرفته شده، نشان میدهد که این انتخاب میتواند به توسعه ورزش استان کمک کند.
رئیس فراکسیون ورزش مجلس با اشاره به ویژگیهای مدیرکل فعلی ورزش و جوانان استان فارس اظهار داشت: وی فردی تحصیلکرده در حوزه ورزش است که مسیر مدیریتی را به صورت مرحلهبهمرحله طی کرده و بهصورت ناگهانی و اصطلاحاً «آسانسوری» به این جایگاه نرسیده است. همچنین دارای دغدغه جدی در حوزه ورزش بوده، از سلامت اداری برخوردار است و رزومه قابل قبولی در کارنامه خود دارد.
فروردین افزود: در مدت فعالیت اخیر وی، تحولات قابل توجهی در حوزههای مختلف از جمله ورزش جوانان، ورزش قهرمانی، ورزش همگانی و پروژههای عمرانی ورزشی ایجاد شده است.
به گفته او، در حوزه آمایش سرزمینی و سیاستهای کلان ورزش کشور که در قالب قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان تعریف شده، اقدامات موثری در استان فارس انجام گرفته است.
وی با اشاره به وضعیت توزیع زیرساختها و اعتبارات ورزشی در استان فارس گفت: این استان به دلیل گستردگی جغرافیایی، نیازمند نگاه عدالتمحور در تخصیص منابع است و در این زمینه تلاشهایی برای ایجاد توازن در سرانه ورزشی، اعتبارات و توسعه زیرساختها صورت گرفته که قابل تقدیر است.
نماینده فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین تأکید کرد: حمایت از مدیریت فعلی ورزش استان ضروری است تا از بروز سردرگمی در مدیریت ورزش فارس جلوگیری شود و روند توسعهای آغاز شده تداوم یابد.