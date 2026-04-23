به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، سردار علی محمدی در اعلام جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وصول یک فقره پرونده سرقت از منزل، موضوع بصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی، دو نفر متهم به سرقت را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم هر دو نفر متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی در ادامه گفت: متهمان در بازجویی‌های بعمل آمده به یک فقره سرقت از منزل به ارزش ۵۰۰ میلیارد ریال اعتراف که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

دستگیری سارقان حرفه‌ای خانه باغ‌ها و اماکن خصوصی با ۳۰ فقره سرقت در ملکان

مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی از دستگیری ۴ سارق حرفه‌ای خانه باغ‌ها و اماکن خصوصی با ۳۰ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

این مرکز در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت خانه‌ باغ‌ها و اماکن خصوصی در سطح حوزه استحفاظی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان ملکان قرار گرفت.

این مرکز ادامه داد: ماموران با اشراف اطلاعاتی و تحقیقاتی فنی و پلیسی ۴ سارق سابقه‌دار را در این خصوص دستگیر و در بازجویی‌های فنی تاکنون به ۳۰فقره سرقت اماکن خصوصی و خانه باغ معترف و از مخفیگاه آنها مقادیر قابل توجهی اقلام مسروقه شامل انواع سیم کابل، شیرآلات، شناور، دینام و ... کشف شد.

