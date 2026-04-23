به گزارش ایلنا، محمد رحمانیان با بیان اینکه دستگاه سی تی دوئال انرژی (ِDual energy) بخش آنژیوگرافی قلب بیمارستان نمازی شامل پیشرفته ترین و بروزترین نرم افزار است که در کمترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت، تصاویر مورد نیاز را گرفته و ارایه می دهد، ادامه داد: سرعت دستگاه به خاطر دارا بودن دو تیوپ اشعه ایکس، 2 برابر سایر دستگاه های موجود در جنوب کشور است که سی تی بیمار با حجم کمتر دارو و دُز کمتر اشعه، انجام می شود.

وی با اعلام اینکه وضوح تصویر و کیفیت نمایش (رزولوشن) این دستگاه، بسیار بالا بوده که به موجب آن، دیواره عروق و کمترین پلاک از جنس چربی یا کلسیم به خوبی قابل مشاهده است، توضیح داد: این دستگاه دارای قابلیت ویژه ای است که می تواند گرفتگی عروق قلب را در حال تپیدن (شکار لحظه ها و ثبت لحظه ها در زمان بین تپش قلب) نشان دهد، به طوری که رگ هایی که زمان تپیدن قلب، تنگ می شود را به خوبی نشان داده و تصاویر آن را ثبت می کند.

رحمانیان ادامه داد: اقدامات سی تی آنژیوگرافی در این بخش، به صورت غیرتهاجمی و تنها با تزریق داروی ماده حاجب انجام می شود و روند فعالیت این دستگاه به گونه ای است که بیمار با درد کمتری خدمات مورد نیاز را دریافت کرده و هیچ جسم خارجی وارد رگ های بدن بیمار نمی شود.

وی با اشاره به توانمندی‌های تخصصی این واحد، اضافه کرد: در این بخش به بیماران مشکوک به بیماری قلبی عروقی، افراد دارای گرفتگی عروق، نوزادان دارای مشکلات مادرزانی بیماری های قلبی و ارتباطات غیرطبیعی در عروق قلب، خدمات تخصصی ارایه می شود.

رییس بیمارستان نمازی شیراز در ادامه افزود: خدمات مورد نیاز آنژیوگرافی قلب برای نوزادانی که مشکلات مادرزادی بیماری های قلبی دارند، در جنوب کشور تنها در این مرکز درمانی انجام می شود.

وی در خصوص هزینه درمانی این بخش نیز عنوان کرد: تمامی خدمات تخصصی این مرکز، با تعرفه دولتی ارایه می شود و هزینه پرداختی آن از سوی بیمار، یک سوم هزینه بخش های خصوصی است.

رحمانیان اعلام کرد: از این دستگاه در کشور، تعداد محدودی موجود است و برخی از اساتید، پزشکان و بیماران از وجود چنین ظرفیت و امکانات ویژه درمانی در شیراز بی اطلاع هستند.

رییس این مرکز آموزشی درمانی در ادامه بیان کرد: این بخش شامل قسمت هایی مانند ریکاوری، آماده سازی بیماران و اتاق پزشک مقیم رادیولوژیست است که در صورت نیاز در کمترین زمان ممکن بر بالین بیمار حاضر می شود.

وی اظهار داشت: این دستگاه در بخش مرکز تصویربرداری بیمارستان نمازی شیراز، روبروی تالار اجتماعات دکتر عبدالکریم وصال واقع شده و به بیماران و مراجعان، با بهره گیری از کادر مجرب، خدمات تخصصی مورد نیاز را ارایه می دهد.

