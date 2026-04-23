معاون دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبرداد؛
تزریق بیش از ۹۰ هزار دوز واکسن در فارس طی شرایط بحرانی
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز از تداوم خدمات ایمنسازی و تزریق بیش از ۹۰ هزار و ۵۰۰ دوز واکسن به گروههای هدف در استان فارس، حتی در شرایط بحرانی اخیر خبر داد.
به گزارش ایلنا، اورنگ ایلامی با گرامیداشت هفته جهانی واکسیناسیون ۲۰۲۶، واکسیناسیون را یکی از مهمترین و اثربخشترین راهکارهای ارتقای سلامت جامعه دانست و تأکید کرد: طی ۵۰ سال گذشته، این مداخله حیاتی توانسته است از مرگ بیش از ۱۵۴ میلیون کودک در سراسر جهان پیشگیری کند و نقشی بیبدیل در کاهش بار بیماریها داشته باشد.
وی با اشاره به هدفگذاری جهانی برای پیشگیری سالانه از مرگ حدود ۵ میلیون کودک از طریق افزایش پوشش واکسیناسیون افزود: با این وجود، وجود حدود ۱۴.۳ میلیون کودک که در سال ۲۰۲۴ حتی یک نوبت واکسن دریافت نکردهاند، زنگ خطری جدی برای نظامهای سلامت محسوب میشود و لزوم توجه بیشتر به عدالت در دسترسی به خدمات ایمنسازی را نشان میدهد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: خوشبختانه در ایران، واکسیناسیون بهعنوان بخشی از فرهنگ بهداشتی خانوادهها نهادینه شده و همین موضوع به دستیابی به پوشش مطلوب در سالهای اخیر کمک کرده است. با این حال، شرایط خاص از جمله بحرانهای ناشی از جنگ میتواند بر مراجعه مردم به مراکز بهداشتی اثرگذار باشد؛ اما با تلاش مستمر کارکنان نظام سلامت، خدمات واکسیناسیون در استان فارس بدون وقفه ادامه یافته و بیش از ۹۰ هزار و ۵۰۰ دوز واکسن به گروههای هدف تزریق شده است.
ایلامی همچنین نسبت به احتمال بازگشت برخی بیماریها از جمله فلج اطفال، سرخک، سرخجه و دیفتری در صورت کاهش پوشش واکسیناسیون هشدار داد و گفت: با توجه به جابهجایی جمعیت، تداوم و تکمیل برنامه ایمنسازی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
وی با اشاره به شعار امسال این هفته با عنوان «برای هر نسلی، واکسنها مؤثرند»، بر ضرورت توجه به واکسیناسیون در تمام مراحل زندگی تأکید کرد و افزود: واکسنها نهتنها در دوران کودکی، بلکه در سنین نوجوانی، بزرگسالی، بارداری و سالمندی نیز نقش کلیدی در پیشگیری از بیماریها دارند.
به گفته این مقام مسئول، در برنامه ملی ایمنسازی، کودکان در سال نخست تولد طی پنج نوبت در بدو تولد، ۲، ۴، ۶ و ۱۲ ماهگی واکسن دریافت میکنند و سپس در ۱۸ ماهگی و ۶ سالگی نیز دوزهای یادآور برای آنان تزریق میشود.
وی از خانوادهها خواست در صورت تأخیر در دریافت واکسن فرزندان، در اسرع وقت با در دست داشتن کارت واکسن به مراکز بهداشتی مراجعه کرده و نسبت به تکمیل برنامه ایمنسازی اقدام کنند.
ایلامی در پایان با قدردانی از تلاشهای کارکنان نظام سلامت، بهویژه فعالان حوزه ایمنسازی، برای آنان آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون در خدمترسانی به مردم استان فارس کرد.