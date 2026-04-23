فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی خبرداد؛
کشف ۲۸ قبضه سلاح کلت جنگی در ارتفاعات صعب العبور ارومیه
فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی از کشف ۲۸ قبضه کلت جنگی توسط مرزبانان هنگ مرزی ارومیه خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمد احمدی، بیان کرد: در راستای مبارزه با قاچاق سلاح و مهمات و تشدید اقدامات کنترلی در نوار مرزی، مرزبانان مستقر در ارتفاعات صعب العبور مرزی ارومیه موفق به کشف ۲۸قبضه سلاح کلت کمری شدند.
وی افزود: سلاح های کشف شده از نوع کلت کمری، ۵۵ تیغه خشاب به همراه ۹۷۸ تیر جنگی است.
سردار احمدی با بیان اینکه قاچاقچیان در این عملیات با شکست مواجهه و به سمت خاک کشور مقابل متواری شدند، اظهار کرد: شناسایی و دستگیری متهمان و عاملین اصلی این پرونده در دستور کار اطلاعاتی مرزبانان قرار دارد.
فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی در پایان گفت: مرزهای استان آذربایجان غربی برای قاچاقچیان سلاح و عوامل هنجارشکن و سرسپرده دشمنان ایران اسلامی ناامن است.