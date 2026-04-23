کشف ۲۸ قبضه سلاح کلت جنگی در ارتفاعات صعب العبور ارومیه

به گزارش ایلنا، محمد احمدی، بیان کرد: در راستای مبارزه با قاچاق سلاح و مهمات و تشدید اقدامات کنترلی در نوار مرزی، مرزبانان مستقر در ارتفاعات صعب العبور مرزی ارومیه موفق به کشف ۲۸قبضه سلاح کلت کمری شدند.

وی افزود: سلاح های کشف شده از نوع کلت کمری، ۵۵ تیغه خشاب به همراه ۹۷۸ تیر جنگی است.

سردار احمدی با بیان اینکه قاچاقچیان در این عملیات با شکست مواجهه و به سمت خاک کشور مقابل متواری شدند، اظهار کرد: شناسایی و دستگیری متهمان و عاملین اصلی این پرونده در دستور کار اطلاعاتی مرزبانان قرار دارد.

فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی در پایان‌ گفت: مرزهای استان آذربایجان غربی برای قاچاقچیان سلاح و عوامل هنجارشکن و سرسپرده دشمنان ایران اسلامی ناامن است.

