به گزارش ایلنا از بندرعباس، عبدالله گیتی منش افزود: هم اکنون هفت جایگاه عرضه سوخت شهر بندرعباس مجاز به عرضه بنزین پنج هزار تومانی هستند.

وی گفت: طی روز‌های اخیر صف‌های طولانی برای بنزین موجب گله مندی برخی شهروندان شده بود که بر این اساس تعداد کارت‌های اضطراری این هفت جایگاه به صورت جهشی افزایش یافت.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان افزود: در حال حاضر تمام نازل‌های این هفت جایگاه می‌توانند به صورت همزمان، با استفاده از کارت سوخت اضطراری، بنزین را در اختیار رانندگان خودرو‌های فاقد کارت سوخت قرار دهند.

گیتی منش گفت: پیش از این فقط یک چهارم نازل‌های این جایگاه‌ها کارت سوخت آزاد داشتند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلف، موارد را به ناظران شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان اعلام کنند.

