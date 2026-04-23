روز جمعه ۴ اردیبهشت اجرا می‌شود؛

محدودیت تردد در جاده کرج_چالوس و آزادراه تهران_شمال

رئیس پلیس راه استان البرز از محدودیت‌های ترافیکی روز جمعه ۴ اردیبهشت‌ماه در جاده کرج_چالوس و آزادراه تهران_شمال خبر داد.

به گزارش ایلنا از البرز، سرهنگ پیمان کرمی با اشاره به محدودیت‌های ترافیکی در استان، اظهار کرد: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ١١ روز جمعه ۴ اردیبهشت از آزادراه تهران_شمال به سمت مازندران و‌ تردد وسایل نقلیه از ساعت ١٢ از ابتدای پل زنگوله، انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس ممنوع می‌شود.

وی افزود: با توجه به اجرای محدودیت تردد جنوب به شمال در محور مرزن آباد به سمت کرج و تهران از ساعت ١٤ فردا، تردد به صورت یک طرفه خواهد بود.

رئیس پلیس راه البرز گفت: تردد خودرو برای ساکنان محلی از مسیر جاده قدیم کرج_جالوس تا محدوده پل زنگوله، آزاد است.

