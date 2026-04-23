شهادت جانباز قهرمان ورزش های باستانی البرز

به گزارش ایلنا از البرز، این یادگار روزهای آتش و حماسه که سال‌ها با جراحات سنگین نخاعی دست‌وپنجه نرم می‌کرد، قهرمان ورزشی و عضو تیم باستانی و بسکتبال با ویلچر جانبازان استان البرز، نماد ایستادگی، صبر انقلابی و وفاداری به آرمان‌های والای امام راحل (ره) و شهدای گرانقدر بود و سرانجام پس از عمری مجاهدت خاموش، آسمانی شد.

جانباز شهید عباس رستمی گوهردانی متولد اول فروردین ماه سال 1342، چهارم آبان ماه سال 1362 در منطقه عملیاتی شیخ صالح از ناحیه نخاع مجروح و مدال پرافتخار جانبازی را بر سینه نشاند.

پیکر این یادگار دوران, امروز پنج شنبه مورخ سوم اردیبهشت ماه از ساعت 10 تشییع و در گلزار شهدای امام زاده طاهر علیه السلام به خاک سپرده خواهد شد.

انتهای پیام/