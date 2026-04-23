ادامه‌ی مبارزه با کشت غیرقانونی در خوزستان؛

معدوم سازی یک مزرعه خشخاش در هندیجان

دادستان عمومی و انقلاب هندیجان گفت: با هوشیاری دستگاه قضایی و همکاری ضابطین، مزرعه کشت خشخاش در شهرستان هندیجان شناسایی و به‌طور کامل معدوم شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سجاد احمدی اظهار کرد: در پی رصدهای دقیق اطلاعاتی و دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر کشت غیرمجاز گیاهان مواد مخدر در نقاط حاشیه‌ای و روستاهای تابعه شهرستان، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پس از تایید صحت گزارش‌ها، دستور قضایی فوری صادر و تیم‌های عملیاتی متشکل از پلیس مبارزه با مواد مخدر و عوامل انتظامی به محل‌ مورد نظر اعزام شدند.

احمدی گفت: در این عملیات که با حضور میدانی دادستان انجام شد؛ مزرعه مورد نظر که تحت کشت گیاه ممنوعه خشخاش بود، شناسایی و تمامی بوته‌ها در همان محل امحاء و معدوم شد.

‌وی با تاکید بر برخورد بدون اغماض با مخلان امنیت و سلامت جامعه، تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده و شناسایی و دستگیری عوامل اصلی و مالکان این مزارع با جدیت در حال پیگیری است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان هندیجان افزود: دستگاه قضا اجازه نخواهد داد عده‌ای سودجو با استفاده از اراضی کشاورزی، سلامت جوانان و امنیت روانی خانواده‌ها را به خطر بیندازند.

احمدی از شهروندان هندیجان خواست تا هرگونه گزارش در زمینه کشت یا توزیع مواد مخدر را به مراجع قضایی و انتظامی اطلاع دهند.

