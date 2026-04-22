تریلی در هشترود ترمز برید/ ۵ مصدوم و آسیب به ۱۶ خودرو

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، این حادثه دقایقی قبل و در مسیر روستای عزیز کندی به سمت شهر هشترود روی داد که طی هفته های اخیر به علت تخریب پل در آزادراه تبریز-زنجان، بسیاری از خودروهای سبک و سنگین مجبور به عبور از این مسیر می شوند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان هشترود، علت اصلی این حادثه را بریده شدن ترمز تریلی اعلام و اظهار کرد: متاسفانه به دلیل اینکه این تریلی حامل بار میلگرد و سنگین بود در سراشیبی خیابان شهید بهشتی شمالی هشترود ترمز بریده و راننده نتوانست آن را کنترل کند.

سروان وحید خانزاده افزود: تاکنون در این سانحه رانندگی تعداد ۵ نفر از شهروندان دچار مصدومیت شده و تعداد ۱۶ دستگاه خودروی در مسیر و پارک شده نیز آسیب های زیاد تا کمتر دیده است.

به گفته وی در چند روز گذشته و بر اثر تخریب پل قرانقو توسط دشمن آمریکایی - صهیونیستی در آزادراه پیامبر اعظم، خودروهای سبک و سنگین از سمت روستای عزیز کندی به سمت شهر هشترود هدایت می شوند که حادثه سااز خواهد بود.

خانزاده گفت: متاسفانه در این سانحه سهل انگاری راننده تریلی که باید از سمت کمربندی هشترود عبور می کرد، به داخل شهر آمده و چنین حادثه ای را رقم زد.

