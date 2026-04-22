به گزارش ایلنا، سرهنگ نیکروز سلیمانی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر برخورد صاعقه با احشام در روستای رحیم‌بیگلو، بلافاصله مأموران انتظامی بخش ارشق به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی ادامه داد: با حضور نیروهای پلیس در محل مورد نظر مشخص شد بر اثر اصابت آذرخش 25 رأس گوسفند تلف شده و یک نفر چوپان نیز دچار مصدومیت شده است. طبق اعلام کارشناسان میزان خسارت وارد شده در این حادثه 6 میلیارد ریال برآورد شده است.

