فرمانده انتظامی مشگینشهر خبر داد:
تلف شدن 25 رأس گوسفند در شهرستان مشگینشهر بر اثر برخورد آذرخش
فرمانده انتظامی شهرستان مشگینشهر به وقوع یک حادثه برخورد آذرخش (صاعقه) به گله احشام در این شهرستان اشاره کرده و گفت: اصابت آذرخش علاوه بر تلف شدن 25 رأس گوسفند، باعث مصدومیت یک چوپان نیز در این شهرستان شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ نیکروز سلیمانی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی مبنی بر برخورد صاعقه با احشام در روستای رحیمبیگلو، بلافاصله مأموران انتظامی بخش ارشق به محل مورد نظر اعزام شدند.
وی ادامه داد: با حضور نیروهای پلیس در محل مورد نظر مشخص شد بر اثر اصابت آذرخش 25 رأس گوسفند تلف شده و یک نفر چوپان نیز دچار مصدومیت شده است. طبق اعلام کارشناسان میزان خسارت وارد شده در این حادثه 6 میلیارد ریال برآورد شده است.