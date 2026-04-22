رئیس اورژانس شهرستان بابل خبر داد:
3 کشته و 4 مصدوم؛ تصادف 2 پراید حادثهساز شد
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بابل به وقوع حادثه رانندگی در یکی از محورهای مواصلاتی استان اشاره کرده و گفت: وقوع حادثه رانندگی بین 2 دستگاه خودروی پراید در جاده قدیم بابل به آمل در بخش لالهآباد 3 کشته و 4 مصدوم بر جا گذاشت.
به گزارش ایلنا، ابوالقاسم لعلی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: بر اساس اعلام گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی بین 2 دستگاه پراید در جاده قدیم بابل به آمل بعداز سهراه حمزکلا، به مرکز ارتباطات اورژانس بابل، بلافاصله تکنسینهای پایگاههای اورژانس احمدچالهپی و امینآباد بخش به محل وقوع حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: تکنسینهای اورژانس در کمترین ممکن در محل حادثه حاضر شدند. در این حادثه متأسفانه 3 کودک فاقد علائم حیاتی بودند و تلاشهای تکنسینهای اورژانس برای احیاء آنها ثمری نداشت. همچنین در این حادثه رانندگی 4 مرد 7 و 15 و 27 و 32 ساله دچار آسیبدیدگیهای شدید و و سوختگی درجه 1 و 2 شدند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بابل به اقدامات امدادی انجام شده برای مصدومان حادثه اشاره کرده و اظهار داشت: تکنسینهای اورژانس پس از اقدامات اولیه درمانی و فوریتهای پزشکی، مصدومان حادثه را به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل کردند.